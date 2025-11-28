El CAVA 2025 se decide en Jerez en un fin de semana deportivo y solidario dentro del 9º Memorial Paco Melero

El Campeonato de Andalucía de Velocidad de Automovilismo (CAVA) celebrará este fin de semana su gran final en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, reuniendo a 33 pilotos inscritos en una cita que, además del interés deportivo, tendrá un marcado carácter homenaje y solidario. La cita acogerá a los mejores de la velocidad andaluza, con la participación de categorías como Turismos, Súper Turismos, y como novedad en esta edición Copa Saxo Trophy Jarama RACE y Copa Golf GTI Trophy (quinta prueba del Campeonato RACE de Velocidad), en un campeonato que se consolida como uno de los de mayor nivel de la península ibérica.

La prueba se enmarca en el 9º Memorial Paco Melero, evento que recuerda la figura del querido expresidente jerezano de la FAA, y que cada año congrega a deportistas y aficionados con un espíritu de convivencia, respeto y pasión por el motor. Siguiendo la tradición instaurada en las últimas ediciones, el Memorial Paco Melero vuelve a tener un componente solidario. La organización destinará parte de los fondos recaudados a proyectos sociales y benéficos vinculados al ámbito local, manteniendo así el compromiso del motor andaluz con su entorno.

Tal y como se viene haciendo desde hace varias ediciones, la FAA colaborará solidariamente durante el evento automovilístico con la Obra Social Concepción Coronada de Jerez (Hermandad de las Viñas), que instalará en la oficina de la FAA en el Circuito un stand para la recogida de juguetes nuevos destinados a niños en riesgo de exclusión social de cara al próximo 6 de enero.

La lista oficial de inscritos confirma 33 pilotos pertenecientes a escuderías de España, Europa y el Norte de África. Deportistas de equipos como Plemar Sport, Fénix Racing, German Leal Competición, Automóvil Club Alicante o Escudería Granada 49.9 competirán en agrupaciones variadas con vehículos GT, turismos y copas monomarca.

Porsche 911 GT3 Cup, BMW M4 GT4, Renault Clio Cup, Honda Civic Type R, VW Golf R300 o Lotus Exige serán algunos de los protagonistas de un fin de semana que promete igualdad, emoción y espectáculo.

Programa oficial

Sábado 29 de noviembre

15:30-17:30, Entrega de documentación (optativa)

15:45-17:45, Verificaciones técnicas (optativas)

Domingo 30 de noviembre

07:00-08:00, Entrega de documentación Turismos CAVA

07:10-08:35, Verificaciones técnicas Turismos CAVA

08:35 -09:35, Entrega de documentación Copa Golf

08:45-09:45, Verificaciones técnicas Copa Golf

09:15-10:15, Entrega de documentación Copa Saxo

09:45-10:45, Verificaciones técnicas Copa Saxo

Entrenamientos cronometrados

09:00-09:50, Turismos

09:55-10:30, Copa Golf

10:35-11:10, Copa Saxo

Carreras

11:10, Carrera 1, Turismos / Superturismos

11:45, Carrera 1, Copa Golf

12:25, Carrera 1, Copa Saxo

13:05, Carrera 2, Turismos / Superturismos

13:40, Carrera 2, Copa Golf

14:20, Carrera 2 , Copa Saxo

Clausura

15:35-16:00, Vuelta controlada

16:00, Entrega de trofeos en podio

La combinación de competición de alto nivel, homenaje a Paco Melero y acción solidaria convierte la cita de Jerez en uno de los eventos más especiales del calendario automovilístico andaluz. El público tendrá la oportunidad de vivir de cerca el cierre del campeonato y, al mismo tiempo, contribuir a una causa social que da verdadero sentido al memorial.