El CAVA, IX Memorial Paco Melero, echa el cierre a la competición de 2025 en el Circuito de Jerez

El Campeonato de Andalucía de Velocidad en circuitos (CAVA), IX Memorial Paco Melero, llegaba a su fin este domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en una jornada marcada en sus inicios por cielos grises e inestabilidad atmosférica en forma de lluvia, que luego se fue estabilizando y mejoraba a medida que pasaban las horas, si bien, en el último tramo de la jornada, la lluvia volvió a hacer acto de presencia mojando un trazado que, hasta ese momento, ya estaba prácticamente seco. Esto hizo que tanto los entrenamientos oficiales como las primeras mangas de carreras se disputasen con pista húmeda por lo que los pilotos tuvieron que extremar las precauciones para evitar las pérdidas de control por falta de agarre, mientras las segundas mangas fueron más rápidas al encontrarse la pista prácticamente seca, si bien, en el final de la jornada sorprendía la lluvia que volvía a descargar haciendo que las vueltas finales de la Copa Golf como la segunda manga de la Copa Saxo se disputasen con pista muy mojada.

El CAVA, como viene siendo habitual los últimos años, se denomina Memorial Paco Melero como homenaje a la figura del recordado jerezano que fuera presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Además, el evento cuenta con carácter solidario ya que la organización destinará parte de los fondos recaudados a proyectos sociales y benéficos vinculados al ámbito local, manteniendo así el compromiso del motor andaluz con su entorno. Tal y como se viene haciendo desde hace varias ediciones, la FAA (Federación Andaluza de Automovilismo) colaboraba solidariamente durante el evento automovilístico con la Obra Social Concepción Coronada de Jerez (Hermandad de las Viñas) recogiendo en el Circuito juguetes nuevos destinados a niños en riesgo de exclusión social de cara al próximo 6 de enero.

Las categorías que se daban cita en esta jornada eran por parte andaluza los Turismos y Súper Turismos con un buen número de inscritos a los que se sumaba la participación de las categorías Copa Saxo Trophy Jarama RACE y Copa Golf GTI Trophy.

Los aficionados que se han dado cita en el Circuito han disfrutado con los entrenamientos y carreras. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Entrenamientos cronometrados y dos mangas de carreras era el programa confeccionado para esta jornada dominical que abría las competiciones con la primera manga del CAVA, una competición en la que se dan cita distintas y variadas mecánicas y potencias agrupadas por categorías. En esta competición, el público pudo disfrutar de potentes Gran Turismos, junto a turismos y otros vehículos de copas monomarca, incluidos algún que otro clásico. El Porsche 911 del holandés Stromsted Morten lograba una destacada pole con 2.01.833, si bien, en carrera era Semo Keric con BMW M4 GT4 quien lograba la victoria por un margen de 12 segundos con respecto a Steven Berndtson (Porsche Cayene), segundo de la Scrath y Gian Maria Traverson (Porsche 992) subiendo al tercer peldaño del pódium. En la segunda manga, volvía a imponerse Semo Keric (BMW M4 GT4), seguido de Stromsted Morten y Steven Berndtson en tercer lugar.

En la Copa Saxo, Jesús Rodríguez ganó la primera manga y Alexander Villanueva la segunda. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

La Copa Golf GTi Trophy salían a escena a continuación para disputar una primera manga que vencía Julián Mazuecos por delante de Alex Royo y Alejandro Cutillas subiendo al tercer peldaño del pódium, mientras la segunda manga Alejandro Cutillas era el vencedor.

En la Copa Saxo, también programada a dos mangas, Jesús Rodríguez Parisi se imponía en la primera manga por delante de Mariano Esteban Rodriguez y Alexander Villanueva Brox, mientras en la segunda manga que cerraba las competiciones de la jornada con la pista muy húmeda por el chaparrón previo, era Alexander Villanueva el ganador con Jesús Rodríguez Parisi, segundo y Francisco José Amaro Claro cerrando el pódium jerezano.

Jornada de puertas abiertas

Si con el Campeonato de Andalucía de Automovilismo se ponía fin a las competiciones deportivas del Circuito en su temporada del 40 aniversario, el Trofeo Aniversario-Jornada de Puertas Abiertas, previsto para los días 12, 13 y 14 de diciembre, marcan el final de la temporada de eventos no deportivos y que además cuenta con un claro carácter solidario enmarcados dentro de la campaña benéfica Reyes Magos Jerez 2026.

Actividades en torno al automovilismo como tandas para coches, Trofeo Social Reyes Magos, Vip track, Rally Show Social y Drift están previstas esos días en el Circuito en el que, además, se incluye el sábado 13 de 9:00 a 14:00 la Jornada de Puertas Abiertas en la que todos los aficionados que lo deseen, adquiriendo el correspondiente ticket-donativo podrán dar una vuelta a la pista con su propio vehículo, ya sea moto o coche, también en bicicleta o haciendo running.