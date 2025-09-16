El Circuito de Jerez celebra un fin de semana único con motor y ocio para todos

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto se prepara para un evento memorable este próximo sábado, fusionando la pasión por el motor con un festival de ocio y entretenimiento para celebrar el 40 aniversario del trazado. Este fin de semana, la adrenalina de las carreras se unirá a una gran fiesta en un evento diseñado para toda la familia.

Fiesta para celebrar 40 años de historia

Si en la pista del Circuito, las competiciones del Racing & Weekend ponen el espectáculo, fuera de ella, concretamente en el paddock secundario el ambiente festivo será el protagonista en esta jornada del sábado día 20. Y es que para conmemorar las cuatro décadas de historia del circuito, se ha preparado un amplio programa de actividades lúdicas. Los asistentes podrán disfrutar de una gran concentración de coches clásicos, una Fan Zone con actividades varias, Food trucks para todos los gustos y animaciones musicales que pondrán el ambiente a las instalaciones.

El broche de oro al fin de semana lo pondrán los conciertos de música, que arrancarán a partir de las 17:30 horas y revivirán lo mejor de la música ochentera. El evento es la oportunidad perfecta para que los amantes del motor y del ocio compartan una experiencia inolvidable. El horario de conciertos será el siguiente: Toreros Muertos (17.30 h), los Rebeldes (18.45 h), Rafa Sánchez (20.00 h) y la Frontera (21.40 h). Recordamos que todas estas actividades del día 20 tienen un coste para el público de solo 10 euros, los niños de 0 a 14 años acceden gratuitamente.

Cartel con la programación completa en el Circuito este fin de semana para celebrar el 40 Aniversario.

Por otra parte, en el asfalto, la acción no se detiene. El Circuito acogerá la quinta prueba de la temporada del Campeonato de España de F4, junto a otras emocionantes categorías como la Eurocup-3, el TCR Spain, el Campeonato de España de GT y la GR Cup. La lucha por los títulos en estas competiciones promete carreras vibrantes y duelos directos que mantendrán a los aficionados al borde de sus asientos. Recordamos que el domingo el acceso del público a las competiciones es gratuito.

Campeonato de España de F4

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto está listo para recibir la quinta ronda de la temporada 2025 del Campeonato de España de F4. La emocionante camptición de monoplazas, una de las principales series para jóvenes talentos del automovilismo, continúa su batalla por el título este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre con 38 pilotos en pista, todo un récord de participación.

En la cima de la clasificación se encuentra el piloto belga Thomas Strauven, que ha demostrado un dominio notable a lo largo de la temporada. Sin embargo, su liderazgo está bajo la presión de pilotos como Jan Przyrowski y René Lammers, que se sitúan en segundo y tercer lugar respectivamente, prometiendo una lucha intensa en la pista jerezana. El campeonato ha pasado ya por circuitos icónicos como Motorland, Navarra, Portimao y Paul Ricard, dejando resultados muy ajustados y sorpresas.

Se espera que las carreras en Jerez sean cruciales para el desenlace del Nacional, con la presión aumentando a medida que la temporada se acerca a su recta final con las citas de Valencia en octubre y Barcelona, en noviembre, como últimas de la temporada.

Los amantes de la velocidad disfrutarán en el trazado jerezano con las distintas pruebas. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

La Eurocup-3 se adueña del asfalto

Junto a los F4, el público podrá deleitarse también con otra de las categorías de monoplazas incluidas en el meeting, la Eurocup-3 que disputará la séptima y penúltima ronda de la temporada 2025 de un certamen internacional que a lo largo de estos meses previos ha visitado circuitos como Red Bull Ring, Portimao, Paul Ricard, Monza, Assen y Spa. Este campeonato, conocido por su alta competitividad y por ser una cantera de futuros talentos del automovilismo, se acerca a su final de temporada con una batalla por el título que está al rojo vivo.

El actual líder del campeonato, el italiano Mattia Colnaghi, llega a Jerez con una sólida ventaja en la clasificación. Sin embargo, no puede confiarse. Sus compatriotas Valerio Rinicella y Ernesto Rivera se mantienen en segunda y tercera posición, respectivamente, a la caza de cualquier oportunidad para recortar puntos y llevar la lucha hasta la última carrera.

Final de curso trepidante para el TCR Spain

Igualmente, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto será el escenario de la penúltima cita del TCR Spain este próximo fin de semana. El Campeonato Nacional de Turismos se prepara para una ronda decisiva, en la que la lucha por el título está más abierta que nunca.

Tras cuatro emocionantes rondas en Barcelona, Motorland y Valencia, la clasificación general es muy ajustada. Mike Halder llega a la cita andaluza como líder, demostrando un ritmo imparable a lo largo de la temporada. Sin embargo, su ventaja es mínima sobre Èric Gené, que ocupa la segunda posición y se presenta como el principal rival en la lucha por el título.

La Copa Monomarca Toyota también tiene cabida este fin de semana en el Circuito de Jerez. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

GR Cup

La Copa Monomarca de Toyota ha demostrado ser una de las series más competidas del panorama nacional y se prepara para una cita crucial en Jerez, cuarta de la temporada en la que la lucha por el campeonato está más ajustada que nunca.

La clasificación general muestra una intensa batalla en la cima. Marco Aguilera lidera con 106 puntos, pero su ventaja es mínima, con Daniel Losada pisándole los talones con 105 puntos y Marcos de Diego muy cerca, en tercera posición, con 101. Esto garantiza que las carreras en Jerez serán clave para definir a los principales contendientes para las últimas pruebas del calendario.

Los superdeportivos del Campeonato de España de GT, a escena

Otra de las categorías inmersas en este meeting automovilístico es el Campeonato de España de GT, que acoge en Jerez la cuarta ronda de la temporada. Con una parrilla de potentes superdeportivos, el campeonato promete un espectáculo único en la pista andaluza.

Tras las pruebas en Motorland, Navarra y Portimão, la dupla formada por Borja García y Alejandro Barambio llega a Jerez en una posición de gran fuerza, consolidándose como líderes del campeonato. Sin embargo, no pueden relajarse, ya que la pareja de Carlos Vieira y Miguel Lobo, en la segunda posición, les sigue de cerca y luchará por cada punto para recortar la distancia.