Luz verde a los actos para el 40º Aniversario del Circuito de Jerez: "el mejor del mundo"

Los actos del 40 aniversrio del Circuito de Jerez-Ángel Nieto ya son una realidad y han visto la luz un acto celebrado este martes en las instalaciones del trazado andaluz que nadie se ha querido perder. La alcaldesa María José García-Pelayo y Cayetano Gómez, gerente del Circuito, han desvelado algunos los detalles mejor guardados y las actividades de la programación, que se desarrollarán desde marzo a noviembre, y los eventos no dejarán indiferente a nadie y agradarán a los aficiondaos al deporte de las dos ruedas, para los que están pensado todos ellos, "brindarán un homenaje a todos los que han quemado rueda aquí". La celebración concluirá con una gala final donde se reconocerá a las personas e instituciones y personas que desempeñado un papel vital en la historia del Circuito.

La alcaldesa ha estado acompañada en el acto por el vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz, miembros del Gobierno municipal y de la Corporación, el director gerente del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Cayetano Gómez, empleados del circuito y miembros del Consejo Local del Motor. María José García-Pelayo ha tenido una especial deferencia con el comisariado del 40 aniversario, que ha elaborado la programación de actos.

García-Pelayo ha hecho hincapié en todo lo que reporta para Jerez y la provincia, al tiempo que ha subrayado su evolución. "Ha ido cambiando su fisonomía a lo largo de estos años, se han realizado distintas obras para mejorarlo y adaptarlo a los requerimientos de la FIM, unas obras importantes para garantizar la seguridad de los que corren, pero también de los que viene a disfrutar de las motos".

Marcía José García-Pelayo ha ensalzado la historia del Circuito en su discurso. / Manuel Aranda

En este sentido la alcaldesa ha recordado que tras el arreglo de las curvas 1, 2, 5, 7 y 10, que han cambiado la fisonomía, incluyendo la instalación de nuevas tribunas no permanentes para eventos como el MotoGP, ahora mismo se están realizando obras en la curva 6 y 13 por más de un millón de euros. Sin olvidar "que se están haciendo obras en la Torre de Autoridades que llevan mucho tiempo esperando y que por fin se han abordado", ha expuesto.

La alcaldesa ha recordado que el Circuito tiene "una actividad permanente de 270 días a lo largo del año, una actividad que se traduce en un retorno económico de más de 25 millones durante el Gran Premio, que se ha convertido en un evento que contribuyen de una manera clara a la generación de empleo y a la promoción no sólo a nivel nacional sino también internacional”.

García-Pelayo, además, ha recordado la historia del Circuito de Jerez y su compromiso con España y los aficionados a las dos ruedas. “Jerez es el circuito de toda España". En total, se han disputado en el trazado andaluz 39 grandes premios hasta la fecha, 37 de ellas con la denominación de Gran Premio de España, ya que en 1988 se llamó Gran Premio de Portugal y en 2020, el segundo Gran Premio consecutivo que se organizó con motivo de la pandemia se llamó Gran Premio de Andalucía.

Esta celebración "no busca el homenaje a nosotros mismos, nos buscamos el homenaje a lo público, al Ayuntamiento como institución o administración de la que depende Cirjesa. Con este 40 aniversario queremos homenajear a todos lo que han quemado ruedas en este asfalto y, sobre todo, a los que han ocupado las gradas de Pelouse a las tribunas vips, a todos ellos hay que agradecerles que con su amor a las dos ruedas han conseguido que el Circuito de Jerez sea el mejor del mundo”.

Los integrantes del Comisariado, con las autoridades. / Manuel Aranda

Comisariado

En otro momento, la alcaldesa ha recordado el trabajo del comisariado que de manera altruista preside Jesús Benítez y que cuenta con la presencia de Raúl Zarzuela, Consuelo García y Álvaro Rivero. "El 40 aniversario merece una celebración especial, una celebración que ha sido cuidada al detalle porque surge de todos aquellos que trabajan en el día a día en el circuito y que conocen cómo palpita, como siente el circuito”, ha asegurado.

Jesús Benítez, por su parte, ha subrayado: "Con absoluto altruismo, como ha comentado la alcaldesa, he asumido la labor de Comisario en el 40 Aniversario del Circuito de Jerez. ¿Qué me motiva? Ser recíproco con este trazado andaluz que tanto y para bien ha supuesto en nuestras vidas. No somos pocos los que, por una u otra razón, encaminamos nuestro devenir 'iluminados' por esta Catedral del Motor, pionera en España desde 1985. Ahora hay que devolverle el favor, ensalzando su pasado, presente y un prometedor futuro; hay que celebrar lo que ha sido y pelear enconadamente para garantizar su continuidad. En honor a la verdad, creo que cumplir años carece de importancia, porque el paso del tiempo es sólo una anécdota recurrente. Los relojes que avanzan como la edad, son una fórmula de cálculo. La vida, en cambio, debe medirse por la emoción no aritmética de disfrutarla. Por ello, lo que deseo para el Circuito de Jerez, no es solo que siga cumpliendo años, sino una larga vida productiva, como faro deportivo, económico y social que nos guía. Con los actos que se desarrollarán este 2025 en su 40 Aniversario, pondremos en valor su grandioso significado y el lugar que se ha ganado para continuar siendo historia viviente...".

Otros eventos del Consejo Local del Motor se unirán a la celebración del 40 aniversario y también la familia de Ángel Nieto. "Es importante que la familia tenga un espacio muy especial porque el circuito lleva su nombre. Será un año bonito no sólo para los aficionados al motor, también un año entrañable para todo Jerez", ha concluido.

Juancho Ortiz, vicepresidente de la Diputación, en un momento de su discurso. / Manuel Aranda

Juancho Ortiz, orgulloso

Juancho Ortiz, vicepresidente de la Diputación, se mostró orgulloso y encantado en el acto: "Estamos de enhorabuena y no hay nada que me llene más de alegría que estar aquí en este acto tan importante. Durante 40 años, la Diputación ha colaborado en este Circuito, en promocionarlo, en promocionar a la ciudad de Jerez y a la provincia de Cádiz, ya que forma parte de nuestro patrimonio. Estamos con la mano tendida y deseamos otros cuarenta años de éxito del Circuito, de la ciudad y de la provincia de Cádiz".

Cayetano Gómez ha sido el encargado de presentar los actos del 40 aniversario. / Manuel Aranda

Programa de actos