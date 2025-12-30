El Circuito de Jerez presenta el calendario de pruebas de 2026

Pasados los fastos del 40 Aniversario del Circuito de Jerez, el trazado andaluz ha presentado un completo calendario para 2026 con el Gran Premio de España de MotoGP como prueba estelar que se celebrará del 24 al 26 de abril próximos, así como una cita con el Mundial de Superbike, que nuevamente cerrará en Jerez su campeonato con la esperanza de que el campeón se decida sobre el asfalto de la instalación de la carretera de Arcos tal y como sucediera en 2024 y 2025. Además, la Porsche Sprint Challenge Ibérica será la gran novedad en el calendario automovilístico con respecto a años anteriores.

De esta forma, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha presentado para la temporada 2026 un completo calendario que a buen seguro hará las delicias de todos los aficionados al mundo del motor. Con doce espectaculares eventos, el circuito jerezano se consolida como "epicentro internacional de emoción y espectáculo de primer nivel", reflejan desde el departamento de prensa del trazado.

Como cada temporada, destacan las citas mundialistas de MotoGP y World Superbike, que sin duda volverán a convocar a miles de aficionados al sol de Andalucía que más calienta. Y es que Jerez ofrece una experiencia que trasciende la competición, un evento único y singular enriquecido por un ambiente inigualable que se ha convertido en el verdadero sello de distinción de una fiel comunidad motera ávida de pasión. De hecho, para el GP de España ya se han puesto las entradas a la venta.

Primera cita

El nuevo curso 2026 arrancará en el mes de marzo, los días 21 y 22 con el Campeonato de España de Superbike, un certamen de gran nivel y máximo espectáculo donde se dan cita la cantera del motociclismo nacional e internacional que busca abrirse camino en otros certámenes internacionales. El nacional de Superbike, al igual que en anteriores temporadas, contará con doble cita en Jerez, esta primera de marzo y una segunda los días 31 de octubre y 1 de noviembre con la que el certamen pone fin a la temporada.

Plato fuerte

El Gran Premio de España de MotoGP, una cita legendaria con décadas de historia será la segunda gran parada del año del 24 al 26 de abril. Es el fin de semana donde el circuito vibra con un ambiente inigualable, convirtiéndose Jerez durante esos días en el epicentro mundial del motociclismo con los mejores pilotos del planeta luchando por cada palmo del trazado jerezano.

Otras pruebas

Los nuevos talentos junto a pilotos amateurs se citan por partida doble en Jerez para disputar la Copa de España de Motoclismo, un certamen convertido en la plataforma perfecta para que cientos de pilotos muestren su talento. La Copa de España está fijada para los días 30 y 31 de mayo y 3 y 4 de octubre.

Calendario de eventos.

El mes de julio llegará muy interesante con un evento clave en el motociclismo internacional, ya que es la principal cantera del motociclismo de élite y parte del programa Road to MotoGP. Se trata del hasta ahora denominado JuniorGP que ahora pasará a llamarse FIM MotoJunior World Championship que visitará Jerez los días 3 al 5 de julio.

Cuatro ruedas

Tras el verano, la competición retoma su curso con la principal novedad de la temporada centrada en el automovilismo con la llegada en solitario de la Copa Porsche Sprint Challenge Ibérica. Esta espectacular competición, ha estado presente las últimas temporadas formando parte del programa de otras competiciones automovilísticas en el circuito, caso del Racing Weekend o Jerez Racing Festival, esta misma temporada. Desde 2023 ya con el sello oficial de Porsche Motorsport, la Copa Porsche Sprint Challenge Ibérica, aspira a consolidarse como una de las mejores competiciones del mundo de las cuatro ruedas. Y hablando de competiciones de automóviles, el Racing Weekend y sus distintas categorías de Turismos y Formulas también estará presente en el circuito los días 25 al 27 de septiembre.

WorldSBK

En octubre, del 16 al 18, el rugido de los motores de las motos derivadas de serie volverá a vibrar en el asfalto del circuito con la llegada del Campeonato del Mundo de Superbike (WorldSBK) para disputar su prueba final y decisiva de la temporada en la que el trazado jerezano se convierte en epicentro del motociclismo con la coronación de nuevos campeones. Se trata de un evento en el que destaca la cercanía e interacción del público con los protagonistas ya que con la entrada se tiene acceso al paddock y a vivir en directo todas las actividades que ahí se programan para los aficionados.

Traca final

Por último, el primer fin de semana de noviembre la ya comentada al principio prueba final de Campeonato de España de Superbike, junto al evento automovilístico Jerez Iberian Racing Festival (6-8 noviembre) donde se da cita lo mejor del automovilismo portugués que dará paso el día 29, a la final del CAVA, Campeonato de Andalucía de Velocidad de Automovilismo que pone el broche de oro de las competiciones en la temporada 2026, siendo los días 12-13 de diciembre el Trofeo Aniversario-Jornada de Puertas Abiertas, (evento solidario) el que cierre el telón de actividades programadas en el circuito en su calendario 2026.