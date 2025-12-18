El Circuito de Jerez presenta un libro histórico por sus '40 años cabalgando'

Llegó el día y uno de los momentos más esperados por los aficionados al mundo del motor. El libro que recoge la historia de los 40 años del Circuito de Jerez ha visto la luz. Circuito de Jerez, '40 años cabalgando' es el ilustrativo título de la obra que el trazado acaba de presentar y poner a la venta, conmemorando con él las cuatro décadas de existencia que le contemplan. Construido en la ciudad de los caballos y el vino e inaugurado en diciembre de 1985, el pionero trazado andaluz ha recogido en una esmerada edición de 400 páginas, todos los orígenes y vicisitudes acontecidas sobre las 12+1 curvas de su asfalto, que hasta 2025 atesora ya más 5.000 carreras disputadas, destacando entre ellas 40 grandes premios de Motociclismo y 7 de Fórmula 1, especialidad que gracias a la visionaria actitud de Jerez pudo volver a disputarse en nuestro país a mediados de los ochenta, sirviendo a otras ciudades a seguir su ejemplo. Escrito por Jesús Benítez (Comisario del 40 Aniversario), Álvaro Rivero (asesor editorial y editor de fotografía) y Raúl Zarzuela (jefe de prensa del Circuito de Jerez) el libro cuenta con 540 imágenes y firmas de leyendas como Márquez, Rossi, Doohan, Lorenzo y Pedrosa, alabando a su 'Catedral del Motociclismo'.

Tanto para sus autores, como para las instituciones que lo respaldan (Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía) esta excepcional publicación de grandes dimensiones, se presenta "como un legado inolvidable, de 'culto', basado en la épica, orígenes, acontecimientos memorables, récords, protagonistas, los datos, estadísticas, gráficos e imágenes de impacto que dejan memoria escrita y gráfica del Circuito de Jerez en sus 40 años cabalgando". La propia sinopsis del libro, que han diseñado exquisitamente Raúl Gómez y Raquel Jove, adelanta la trascendencia histórica de la obra: "Bienvenido al túnel del tiempo. Colócate el mono y ponte el casco, pilotarás una increíble historia de acción. Ve acelerando y mira incluso al retrovisor, pues en lo que puede durar una carrera, recorrerás la apasionante distancia de 40 años, ‘cabalgando’ sin cesar. Desde atrás hacia adelante y viceversa, verás cómo se hizo realidad el sueño del Circuito de Jerez. Frente a ti, vienen 12 + 1 curvas (8 a derechas y cinco de izquierdas), hasta completar 4.423 metros en cuatro intensas décadas. El cronómetro se pone en marcha. A través de las páginas de este libro, comienza a disfrutar con el Circuito de Jerez y sus 40 años Cabalgando".

Bajo un completo y exhaustivo índice temático, son muchas las sorpresas que deparan a los lectores. Existían poderosos argumentos para resumir e ilustrar la portada del libro por el 40 Aniversario del Circuito de Jerez con la figura del considerado mejor piloto de la historia. Marc Márquez, flanqueado en plena pista por dos caballos de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, describe a la perfección la esencia y trascendencia de este trazado andaluz en las cuatro décadas que hasta 2025 le contemplan. Galopa o revienta. ’40 años cabalgando’ es una historia de superación con mayúsculas, de imposibles desmontados, de metas superadas sin cesar. Aunque son muchas las disciplinas y estrellas que prodigan los deportes del motor en estos cuarenta años de emotivas competiciones en el trazado jerezano, nadie duda que el ejemplo sin igual del genial piloto español, nonacampeón mundial de motociclismo, va más allá de la épica. Si hay un purasangre equiparable a los caballos de Jerez, ése es Marc, no hay otro.

Así baila el 'caballo' Márquez

Entusiasmado por contribuir a las celebraciones del 40 Aniversario de Jerez, Marc Márquez accedió a posar con caballos jerezanos el jueves previo al comienzo del Gran Premio de España 2025, en el que constató su grandiosa resurrección, dejando atrás todos los fantasmas de 2020, venciendo la carrera al Sprint del sábado. Apoteósico. Dos días antes de esa proeza, justo en el mismo lugar donde protagonizó aquella salvada de 2020 y la posterior remontada genuina que dio pie a su maldita caída, Marc acarició ante las cámaras un precioso caballo de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Sin indumentaria de competición, solo con la sonriente esencia que le define, se colocó donde tocaba, en el centro de todo, emocionado incluso. Flanqueado por una amazona y un jinete de esa prestigiosa institución ecuestre, el nueve veces campeón mundial mostró sus similitudes con los purasangre. Tal para cual, casi como dos gotas. Como si estuvieran describiendo al Marc Márquez centauro, que mientras posaba junto a los caballos sobre el asfalto del trazado andaluz, lo dejó claro: "A mis amigos les digo: Jerez es el mejor y punto…". Todo eso y más está en el libro ‘Circuito de Jerez, 40 años cabalgando’.

La alcaldesa se mostró emocionada en la presentación de la obra. / Miguel Ángel González

García-Pelayo, emocionada y agradecida

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez y presidenta de Cirjesa, sociedad que gestiona el trazado andaluz, se mostró emocionada en el acto, confesó que trabajó en el Circuito en 1989, "en una experiencia enriquecedora y nunca imaginé que aquella chiquilla de 19 año llegaría a convertirse en presidenta del Cirjesa", y dio las gracias "a los alcaldes que me han precedido y que han contribuido a que el Circuito sea lo que es actualmente. Gracias a Pedro Pacheco y Pilar y Mamen Sánchez por aportar su granito de arena", tampoco se olvidó de todos los gerentes que han estado al frente de las instalaciones, José Ramón García, Cornelio Vela, Juan Baquero y Cayetano Gómez Villagrán ni de Jesús Benítez, Comisario del 40 Aniversario: "Ole tú por esta obra y por seguir amando al Circuito siempre". Y también recordó el respaldo "de todos los presidentes de la Junta de Andalucía, pero me quiero detener de forma especial en la figura de Juanma Moreno, que acudió al último Gran Premio y confirmó su continuidad hasta 2031 después de sus negociaciones con Carmelo Ezpeleta. Cerraron un acuerdo bueno para el Circuito, Jerez y Andalucía". La alcaldesa hizo un guiño "a la afición de Jerez y a la de todo el mundo. El Circuito es un sueño convertido en catedral por todos los aficionados, que están enamorados de él por lo que transmite".

El consejero Arturo Bernal reiteró el compromiso de la Junta con el Gran Premio y el Circuito de Jerez. / Miguel Ángel González

Bernal y el compromiso de la Junta

Arturo Bernal, consejero de Turismo, tampoco quiso perderse el acto, ensalzó el gran trabajo realizado por los autores del libro, lo propuso como regalo de Navidad, recordó su afición al motor y como en 1986 acudió al Circuito como aficionado para ver en acción en el Gran Premio de España de Fórmula 1 a su ídolo Ayrton Senna y reiteró el compromiso de la Junta con el Circuito. "No se concibe MotoGP sin Jerez ni Jerez sin MotoGP. Las negociaciones con Carmelo Ezpeleta, que también tiene un gran amor a Jerez, siempre son rápidas y fáciles. El Gran Premio de España es una prueba icónica, que genera espectáculo, economía, empleo y riqueza para Andalucía y es un vínculo que había que proteger".

Antonio Aragón y la promoción de la provincia

El diputado Antonio Aragón justificó la ausencia de la presidenta Almudena Martínez por motivos de agenda, dio la enhorabuena a todos tanto por la obra como por los 40 años de las instalaciones y destacó la importancia del trazado como uno de los motores de la provincia a todos los niveles. "Es un icono, la meca del motociclismo mundial y uno de los mejores embajadores turísticos de nuestra provincia. Todos cabalgamos juntos".

Los pilotos José Antonio Rueda y Dani Muñoz no se perdieron la presentación del libro. / Miguel Ángel González

Rueda y Dani Muñoz, protagonistas

Respaldando la presentación del libro, estuvieron dos de los pilotos andaluces que han competido durante 2025 en el Campeonato del Mundo, protagonistas de la mejor temporada de la historia para el motociclismo andaluz, el actual campeón del Mundo de Moto3 y primer piloto del sur que consigue un título mundial de velocidad, el palaciego José Antonio Rueda (11 victorias en grandes premios y 19 podios, todos ellos en Moto3) y Dani Muñoz (1 podio en Moto2). Y con un vídeo expuesto durante la presentación, Marc Márquez, Álex Crivillé y Dani Pedrosa, junto al CEO de Dorna e ‘inventor’ del motociclismo moderno, Carmelo Ezpeleta, apoyaron con unas breves palabras la difusión de la publicación.

Detalles de la obra

‘Circuito de Jerez, 40 años cabalgando’ abre la historia de par en par, a través de 400 páginas, con un acabado de lujo merced a la labor de los prestigiosos diseñadores Raúl Gómez y Raquel Jove (Rebombo), la imprenta 'Santa Teresa', la encuadernación ‘Rustidos’ y, como los grandes tesoros, una colosal caja contenedora, creada por la empresa 'Marka's’. Así, con los inconfundibles colores azules del Circuito de Jerez, el libro mide abierto 633.2 x 270 mm, cerrado 305 x 270 mm, y su peso se acerca a los 4 kilos. Y es que 40 años dan para mucha prosa (casi 300 folios escritos), 94.000 palabras, 440.441 caracteres de texto. Entre fotos y gráficos, los lectores disfrutarán de 540 impactantes imágenes.

Foto de familia de la presentación del libro Circuito de Jerez, '40 años cabalgando'. / Miguel Ángel González

Colaboradores ilustres

También dan fe de la Catedral del Motor los ilustres colaboradores que han dejado constancia escrita de sus experiencias en el Circuito de Jerez. Los mejores pilotos de motociclismo, que han ganado sobre su asfalto, no han querido dejar pasar esta oportunidad de plasmar su sello en este histórico libro. Desde el protagonista de su portada, el nonacampeón del Mundo de motociclismo Marc Márquez, pasando por campeones como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Aspar, Sito Pons, Crivillé, Doohan, Wayne Gardner o Valentino Rossi que es, con nueve ediciones del Gran Premio de España, el piloto más laureado en Jerez. Técnicos de prestigio como Gigi Dall’Igna, Santi Hernández, Juan Martínez o Toni Cuquerella ilustran los aspectos más técnicos de un trazado sin igual. Incluso el inventor del motociclismo moderno, Carmelo Ezpeleta, pone acento en su aportación a la importancia del Circuito andaluz en el contexto del crecimiento de MotoGP hacia el nivel de éxito y reconocimiento planetario que tiene el campeonato en la actualidad.

La afición, protagonista

'Circuito de Jerez, 40 años Cabalgando' es también un reconocimiento para la afición que, año tras año, ha poblado las colinas de la modélica instalación de la carretera de Arcos en cada competición importante. Ellos, el mayor tesoro del que disfruta el trazado andaluz año tras año, tienen su homenaje en este libro que, cómo no, mira hacia el cielo en la memoria del grandísimo piloto que le regaló su nombre añadido, el gran Ángel Nieto, cuyos hijos Gelete, Pablo y Hugo, también han compartido sus vivencias con su padre y Jerez dentro de este libro. Disfruten del legado, es historia pura y épica de algo más que un Circuito.

El libro ha salido a la venta este jueves 18 de diciembre de 2025, en que se cumple el 40 Aniversario del trazado andaluz, al precio simbólico de 40 euros. Puede adquirirse en la página web oficial del Circuito de Jerez o en la del Corte Inglés y todos sus centros de España.