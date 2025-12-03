Pedrosa prepara la KTM 2026 en Jerez

Mientras Europa padece las inclemencias propias del invierno, en el Circuito de Jerez la actividad no echa el freno. Este dinámico trazado andaluz ejerce el mismo magnetismo que un imán, atrayendo hasta Andalucía a equipos del mundo del motor que encuentran en el sur del viejo continente su escenario ideal para la puesta a punto de nuevos prototipos. Ese es el caso del equipo austriaco KTM que, a partir de este miércoles y hasta el viernes 5 de diciembre, realizará con Dani Pedrosa unas intensas sesiones de test, encaminados al desarrollo de sus RC16 de 2026. Con este nuevo 'misil naranja', los pilotos del Team Red Bull KTM Factory, formado por Pedro Acosta (acabó cuarto este año), Brad Binder, Maverick Viñales y Enea Bastianini, esperan jugar un papel competitivo en la nueva temporada del Mundial de MotoGP que se iniciará el 1 de marzo en Tailandia y abordará su cuarto Gran Premio del año el 26 de abril en el propio Jerez.

Aunque el trazado jerezano concluyó ya la intensa temporada de carreras en este 2025, sigue mostrando que es uno de los más concurridos en cuanto al alquiler de instalaciones para entrenamientos privados. De hecho, la actividad de los equipos de cara al siguiente año aumenta a partir de ahora su intensidad y, cómo no, de ello puede dar buena cuenta el Circuito de Jerez, que a partir de este miércoles cuenta con la relevante presencia de Dani Pedrosa, punta en el desarrollo de la KTM de 2026. El tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP realizará tres jornadas de pruebas en el trazado andaluz, junto al también piloto probador Pol Espargaró, centradas en analizar las evoluciones que los ingenieros del fabricante austriaco están desarrollando en las monturas de MotoGP. El trazado jerezano es uno de los más utilizados por este equipo para sus labores de desarrollo, algo en lo que influye el propio Pedrosa que, no en vano, cuenta aquí con formidables resultados en su currículum.

Retirado en 2018, Dani Pedrosa es uno de los pilotos que más sesiones de test realiza a lo largo del año en Jerez, circuito en el que la curva número 6 lleva su nombre por el impecable palmarés que atesora. El de Sabadell mantiene el honor de ser tercero en número de victorias (3) de la máxima categoría en Jerez, por detrás de Rossi (7) y Doohan (4). Aunque Crivillé, Lorenzo y Márquez también poseen 3 triunfos en la cilindrada reina, Dani (tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP) es el piloto español con mayor número de podios en Jerez (11), ocupando el segundo puesto tras Rossi (15) en ese mismo ranking internacional y siendo tercero en número total de ‘poles’ de todas las categorías (4) tras Lorenzo (7) y Aspar (5); segundo si nos referimos al ranking de españoles en la máxima categoría, donde tiene 3, 2 menos que Lorenzo.

En cuanto a vueltas rápidas en Jerez, Pedrosa, que curiosamente ha cumplido los cuarenta en el año del 40 Aniversario del Circuito, cuenta con tres mejores registros en carrera y, en ese mismo ranking, ostenta la primera posición compartida con Crivillé, mientras que Marc Márquez es tercero con 2. Como hito más reciente, cabe destacar que, un lustro después de abandonar la competición, Dani logró la proeza de subir al podio en Jerez (3º) en la carrera al Sprint de 2024, compitiendo como piloto invitado. Un año antes, en 2023, también deslumbró siendo séptimo en esa misma prueba del sábado y sexto en parrilla, acabando séptimo aquel Gran Premio del reencuentro.

Dani Pedrosa se encuentra realizando pruebas en Jerez junto a Pol Espargaró. / KTM

Meticuloso, hábil y concienzudo donde los haya, Pedrosa comenzó a trabajar para KTM en el año 2019 y nadie duda que aportará toda su sabiduría para que los pilotos de esta marca brillen en el Mundial de MotoGP. Dani, que está brillando también como comentarista excepcional de MotoGP en la televisión de DAZN, infunde un enorme respeto y admiración, refrendado por su gigantesco palmarés en el que, desde 2001 a 2018, amén de tres títulos mundiales (uno en 125cc y dos en 250cc) destacan también tres subcampeonatos en la máxima cilindrada e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos, además de 54 totales entre las tres categorías que ha competido (31 en MotoGP), 52 segundos puestos y 47 terceros, con 153 podios de 296 grandes premios disputados. Sin olvidar tampoco sus 49 ‘poles’ y 64 vueltas rápidas, siendo el tercer piloto de la historia con mayor número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (235), seguido de Agostini (159).

La guinda a este voluminoso currículum es el reconocimiento que ostenta como número uno indiscutible en la puesta a punto de motos de Gran Premio por, cómo afirma el cinco veces campeón mundial Jorge Lorenzo: "A nivel técnico, quizás Pedrosa es el mejor de la historia". Algo en lo que muchos coinciden, como el pentacampeón de MotoGP Mick Doohan: "Sin duda, hemos visto que Pedrosa ha llevado progreso para KTM. Con Dani han encontrado a alguien que puede llevar el proyecto en la dirección correcta" o el propio jefe máximo del MotoGP, Carmelo Ezpeleta al destacar: "Su finura y sensibilidad, unas cualidades que le permiten discernir hasta detalles inimaginables entre lo que funciona y lo que no. Creo que Pedrosa merecía un título de campeón en MotoGP".