Allí donde se cruzan dos o más caminos, aflora una encrucijada, palabra que también define aquellas circunstancias comprometidas en las que valoras diversas posibilidades de actuación y no sabes cuál de ellas escoger. De forma más coloquial, hay quienes se inclinan por usar el término 'berenjenal' para describir esas situaciones o asuntos confusos, problemáticos o difíciles de resolver. Se diga del modo que sea, cualquiera de esos vocablos serviría para describir el complejo momento que vive a sus 30 años Marc Márquez, pues superada ya la mitad de otro Mundial de MotoGP y por cuarto consecutivo, el octacampeón lo acabará con más pena que gloria. Ante la falta de competitividad de su Honda y sin poder ganar como marca su ADN, ahora actúa en carrera como si fuese un piloto probador. Es por ello que muchos se preguntan ¿a dónde va Marc?

Márquez lleva sin ganar un Gran Premio de MotoGP desde el 24 de octubre de 2021, año en el que conquistó su último triunfo en el Circuito Marco Simoncelli de Misano Adriatico. Por tanto, son ya 678 días los que Marc acumula sin visitar lo más alto del podio y, a la vista de sus circunstancias actuales, no se espera que en esta temporada pueda conseguirlo salvo excepcional sorpresa. También han transcurrido 321 días desde que el genial piloto de Cervera subiese el pasado año al tercer peldaño del pódium en el circuito australiano de Phillip Island. Al mismo tiempo, han tenido que pasar otros 301 días para que el seis veces campeón de MotoGP volviese a puntuar en un gran premio, como lo hizo hace dos semanas en el circuito austriaco de Spielberg con una 12ª plaza que sólo le otorgó cuatro puntos y poder ocupar la decimonovena posición en la clasificación provisional del Campeonato. Sin ánimo de hacer comparaciones, quien fuera su compañero de equipo durante años, Dani Pedrosa (retirado en 2018 y probador desde entonces con KTM), fue 7º como piloto invitado en el Gran Premio de España y está a sólo seis puntos del de Honda.

Eso sí, no podemos olvidar que al comenzar este 2023 Márquez fue pole y tercero en la primera carrera al Sprint de la historia disputada en el circuito de Portimao, donde al día siguiente tuvo una caída en ese mismo Gran Premio de Portugal y, valga la redundancia, volvió a caer en desgracia al tener que perderse las tres siguientes pruebas del calendario debido a las consecuencias físicas de ese percance, en el que además involucró a otros pilotos y fue sancionado por ello. En resumen, de 10 grandes premios disputados hasta ahora, el de Honda sólo ha puntuado en uno y, de las diez carreras al sprint que se celebran los sábados en cada certamen, ha logrado mínimos puntos en tres ocasiones. Sus negativos resultados se culminan con el liderazgo en el ranking de caídas de MotoGP en 2023, al acumular ya 17 (en Alemania cayó 5 veces en 48 horas) y, lo más preocupante, arrastra 240 accidentes en 15 años de competición.

"Profesionalmente, es el peor momento por el que he pasado. Toda mi carrera ha sido muy dulce, pero luego fue el comienzo de mi pesadilla -refiriéndose a lo que vino después del grave accidente sufrido el 2020 en Jerez-. Han sido tres años sufriendo mucho. No mentiría si digo que he pensado tal vez es el momento de parar mi carrera, pero no es el tipo de decisión que puedes tomar de un día a otro", declaró Marc Márquez a principios de agosto a la televisión británica (BBC), añadiendo que "algunas personas de mi alrededor dicen que es hora de parar. La mayoría me dicen que trate de continuar y eso es lo que estoy haciendo. La pasión está ahí, tengo la motivación y necesito encontrar la manera de disfrutarlo". Es por ello que, desde el propio Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto español cambió de mentalidad y se dedica a interpretar las carreras como un entrenamiento para comprender y evolucionar su moto. Así, también se cae menos y, entretanto, Marc o su entorno incluso han llamado a las puertas de KTM y Ducati, pero todo apunta a que cumplirá contrato con Honda Repsol en 2024.

Ante este panorama, y viendo como el Mundial 2023 se encamina hacia otro paseo triunfal de Pecco Bagnaia con Ducati, Márquez parece resignarse a los posibles avances que Honda Racing Corporation lleve a cabo en su moto de cara a 2024, y que el 11 de septiembre debería ir descubriendo tras el Gran Premio de San Marino. Sea como fuere, y conociendo su personalidad competitiva o lo mucho que Marc lleva sufrido, quien esto escribe no acaba entender cómo un ocho veces campeón, con 85 victorias y 139 podios a la espalda, asume con tanta resignación estas anómalas circunstancias. Sinceramente, no acabo de comprenderlo, aunque por suerte encuentro algo de 'luz' leyendo al legendario periodista austríaco Günther Wiesinger (director de speedweek.com), con el que durante años viajé a lo largo del planeta pues lleva en el Mundial desde 1972: "Por supuesto, nadie puede mirar dentro de la cabeza de Marc Márquez. Pero al menos, desde aquellos cinco dolorosos accidentes que sufrió este año en el Gran Premio de Alemania, la super estrella española se ha dado cuenta de que Honda ya no es capaz de desarrollar y construir una moto de carreras de MotoGP ganadora. Las insinuaciones de la dirección del equipo Repsol Honda de que habían ganado seis títulos en siete años entre 2013 y 2019 son simplemente excusas inútiles. Porque en las carreras sólo cuenta el presente y el futuro. Según el lema, nada es tan antiguo como el resultado de ayer".

Por todo lo expuesto, es lógico que en el pasado Gran Premio de Austria le cuestionasen a Marc si sería mejor retirarse que seguir peleando. Su respuesta fue muy pormenorizada: "Sí, bueno, en Assen -Holanda- lo veía todo muy negro y ahora lo veo más gris. Lógicamente, una decisión así no puedes tomártela de un día para el otro o, mejor dicho, no puedes tomarla de un día para el otro en caliente. Tienes que plantearlo distinto, la gente piensa y dice que si lo afrontas atacando, que si es demasiado riesgo, si lo afrontas defendiendo, que si vas dando vueltas como en Silverstone -Gran Bretaña- y esta actitud tampoco puede ser. A ver, entre una cosa y otra con la experiencia que tengo en MotoGP e intentando entender todos los errores que he hecho en la primera parte de la temporada, adopto el estilo que creo yo y ahora mismo es necesario un estilo perfil bajo, ir trabajando y cogiendo esa confianza que nos hace falta hasta lograr el disfrute encima de la moto, sin ver los resultados. Luego, cuando ya tenga ese disfrute pues intentaremos que lleguen los resultados" y añadía que "estando tan lejos de los de delante, es muy fácil entrar en una espiral negativa en todo momento y sí que en muchos momentos del fin de semana tiendo a ir a esa espiral, pero toda la gente que hay alrededor mía me ayuda a salir de eso y seguir probando, seguir con la motivación. Será un poco la dinámica de esta segunda parte de temporada, hasta que realmente me vea más cerca. Mi mentalidad es estar delante, pero ahora si sólo me guío por los pilotos de delante es fácil ponerse nervioso y perder los papeles". ¿Y cómo mantiene la calma? "Pues la respuesta es fácil, se hace rompiéndote tres huesos y un ligamento en seis carreras. Es ahí cuando paras en verano y dices calmado y en frío: 'ha pasado algo este principio de temporada que no hemos hecho bien'. Y lo que no hicimos bien fue afrontar las carreras pensando que se podía optar a luchar por estar delante. El cambio de mentalidad ha sido a base de caídas y de lesiones".

Mick Doohan superó una grave lesión por la que estuvieron a punto de amputarle la pierna derecha en 1992, volvió haciendo de tripas corazón y a partir de 1994 logró cinco títulos mundiales consecutivos de la máxima cilindrada. Después de conseguir ocho campeonatos del mundo, Marc Márquez sufrió también un gravísimo accidente en Jerez 2020 y lleva cuatro años luchando por reencontrar su identidad. Ojalá si alguien le pregunta que a dónde va, nunca pronuncie la palabra rendición, ni ante Honda ni ante sus rivales…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.