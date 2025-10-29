Ducati prepara en Jerez el reemplazo de Marc Márquez

La actividad en el Circuito de Jerez no se detiene, sirviendo como escenario ideal para que Ducati analice a puerta cerrada y con detenimiento al italiano Nicolo Bulega, subcampeón del mundo del WorldSBK con el que pretenden reemplazar al lesionado Marc Márquez en MotoGP para los próximos grandes premios de Portugal y Valencia. Durante dos jornadas, la marca francesa de neumáticos Michelin, que en 2027 será suministrador único del Mundial de Superbikes, ha convocado sesiones de pruebas en el trazado andaluz con pilotos de esa especialidad, participando además otras figuras de la categoría reina del motociclismo, como Dani Pedrosa, tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP, que continúa desarrollando las KTM de MotoGP.

La jornada del miércoles ha tenido a la lluvia y el viento como principales protagonistas, por lo que la mayoría de pilotos presentes en la pista jerezana ha preferido esperar a la sesión del jueves que se espera sin precipitaciones, pudiendo de este modo utilizar neumáticos de seco, que son los que permiten sacar las conclusiones perseguidas con los test. Como se sabe, el hecho de que se trate de un test Michelin, no computa en el número máximo de neumáticos que puede utilizar Ducati durante el año (170), a diferencia de los 220 que puede usar KTM o los 260 de Yamaha y Honda.

Cada equipo tiene sus propios objetivos, pero el que destaca de forma más notoria es el de Ducati, por confirmar que Nicolo Bulega será el sustituto del nonacampeón Marc Márquez en las dos pruebas finales del Mundial de MotoGP. Mauro Grasilli, director deportivo de Ducati Corse, confirmó durante el pasado Gran Premio de Malasia que "Nicolò probará la MotoGP en Jerez y luego decidiremos juntos. La voluntad es que corra en Portugal y Valencia, pero primero tiene que hacer un test. Él quiere correr con la MotoGP, pero llegando lo más preparado posible", dijo el ejecutivo de la marca italiana.

Nicolo Bulega firmó el pasado mes de mayo su renovación con Ducati por dos temporadas más, incluyendo un papel de piloto de pruebas de MotoGP (actualmente es Michelle Pirro quien cumple esa función, estando también presente en Jerez) para aprovechar su experiencia, precisamente, con los neumáticos Pirelli, que sustituirán a los Michelin en la clase reina a partir de 2027. Aún así, esta oportunidad de pilotar la GP25 de MotoGP le llega un poco precipitada a Bulega, pues nunca antes ha probado una moto de estas características.

Durante la última cita de WorldSBK celebrada en Jerez el 18 y 19 de octubre, a Bulega se le preguntó sobre la posibilidad de sustituir a Márquez en Portugal, y del entonces supuesto test que ahora afronta en suelo andaluz: "Que iba a probar la MotoGP no es nada nuevo, ya lo incluimos en las condiciones de mi renovación con la fábrica. Si se diera pronto el test sería fantástico porque podría hacer una idea rápidamente del funcionamiento de la moto", señaló Nicolo añadiendo que “poder hacer una sustitución sería algo que me gustaría mucho, creo que a cualquier piloto le encantaría subirse a la moto de Marc. Pero el resto de hacer el ridículo es alto, así que es una situación que hay que gestionar bien. Un poco de experiencia primero ayudaría a evitar un batacazo demasiado grande".

Bulega, de 26 años de edad, también señaló antes de este test de Jerez que "la idea es hacer pruebas, eso no es que te dé grandes expectativas, porque la comparación es con otros pilotos que llevan todo el año pilotando la moto y van al límite. Probar un poco me ayudaría a entender si me gustan los neumáticos, los discos de carbono, la aerodinámica y todos los botones que hay que pulsar al pilotar. Una MotoGP es muy diferente a una SBK y también tiene más rendimiento, pero sería útil para aclarar mis ideas". Esperemos que este jueves pueda por fin tener esa oportunidad de rodar en seco y adaptarse a la Ducati GP25, confirmando así que sustituirá a Marc Márquez la próxima semana en el Gran Premio de Portugal de MotoGP.