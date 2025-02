Emocionante broche en Jerez a la primera cita de la Spanish Winter Championship

Una excelente climatología ha acompañado el desarrollo de esta jornada dominical del Spanish Winter Championship, certamen invernal que ha cerrado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que celebra su 40º aniversario, su primera cita de la temporada de un total de 4 eventos programados a lo largo de los meses de febrero y marzo previos al comienzo del curso oficial para las categorías de Fórmula 4 y Eurocup3, que arrancan nuevo curso el 30 de marzo y 18 de mayo respectivamente.

Este domingo, en una breve pero intensa jornada que sólo contemplaba el desarrollo de dos tandas de entrenamientos calificatorios y dos carreras, el público ha podido disfrutar del espectáculo que ofrecen estas categorías de monoplazas y las luchas en pista que acontecen a lo largo de las pruebas entre los jóvenes pilotos de ambas clases tratando de abrirse paso y destacar en estas competiciones tan igualadas donde el talento de los pilotos marca las diferencias.

34 pilotos formaban la parrilla en la categoría E4 (F4) con pole position de nuevo para el polaco Jan Przyrowski (1.43.477) ganador el sábado de la manga inaugural del certamen. Por su parte, 25 pilotos conforman la categoría Eurocup3 de la que destacaba el polaco Maciej Gladysz que lograba la primera posición de parrilla con un tiempo de 1.36.716.

Los jóvenes pilotos lo han dado todo en el trazado jerezano en la primera cita de la temporada. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

La primera carrera en escena eran los Fórmula 4 con 32 pilotos en la parrilla de salida. Una prueba que fue una 'historia interminable’. Y es que hasta 4 salidas se tuvieron que realizar por distintos motivos, entre ellos, varias salidas de pista en la vuelta de calentamiento, coches que no arrancaron en parrilla y trompo de un participante en la vuelta de formación antes de la parrilla, a lo que se sumaba que, una vez, empezada la prueba no pasaba más de una vuelta cuando accedía el Safety Car para neutralizarla por salidas de pista de varios participantes, por lo que finalmente de los 30 minutos más una vuelta en los que estaba programada la carrera, eran poco más de diez minutos de carrera efectiva más una vuelta lo que duraba esta complicada carrera que era vencida por el autor de la pole de la mañana, el polaco Jan Przyrowski (Griffin Core by Campos) que salía de Jerez con un gran bagaje en el fin de semana con dos poles y dos victorias. Por su parte, el americano Vivek Kanthan (Campos Racing) era segundo, mientras el piloto holandés Rene Lammers (MP Motorsport) conseguía la tercera plaza del pódium.

Cerraba la jornada la categoría Eurocup3, donde no hubo tantas incidencias como en la prueba anterior, aunque también hubo presencia de Safety Car durante el transcurso de la carrera. El francés Jules Caranta, encuadrado en la estructura del equipo español Campos Racing, lideraba la carrera cuando su compañero de equipo el búlgaro Nikola Tsolov trató de pasarlo en la curva Dani Pedrosa tocándose entre ellos logrando en ese momento el polaco Maciej Gladysz (KCL MP Motorsport), tercero en carrera, ponerse líder desde donde comenzaba a marcar un potente ritmo y logrando abrir una brecha de más de dos segundos con respecto a Caranta y el resto de competidores lo que le hacía llegar cómodo a los últimos instantes de carrera donde lograba una trabajada victoria. Segundo era Jules Caranta, mientras el piloto italiano Mattia Colnaghi lograba la tercera plaza del cajón jerezano. El único piloto español presente en este certamen y en esta categoría de EuroCup3, el madrileño Juan Cota que ayer conseguía en las dos mangas de carreras, una segunda y una sexta plaza, hoy finalizaba en la décimoquinta plaza.

Los pilotos polacos han marcado diferencias en la primera cita de la Spanish Winter Championship. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Tras esta cita automovilística, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto se prepara ya para recibir los próximos 18, 19 y 20 de este mes de febrero, los primeros entrenamientos oficiales para las categorías mundialistas de Moto2 y Moto3.