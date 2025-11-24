Entrenamientos de Moto2 y Moto3 y del WorldSBK en el Circuito de Jerez

Una vez concluidas las principales competiciones internacionales y, como viene siendo habitual en los 40 años de historia del trazado jerezano, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto se convierte por estas fechas en sede habitual para llevar a cabo entrenamientos post temporada para equipos del mundo de las dos y cuatro ruedas.

Desde este martes y hasta el miércoles, tienen lugar entrenamientos privados de varios equipos del mundial de motociclismo en sus categorías de Moto2 y Moto3, a los que darán continuidad miércoles y jueves algunos equipos del Mundial de Superbike.

Tras la última cita del Mundial acontecida en Valencia, algunos equipos de las categorías intermedia y pequeña han puesto rumbo al trazado jerezano para empezar a preparar la temporada 2026 realizando los primeros entrenamientos que concluirán el miércoles antes del parón obligatorio por reglamento que tendrá lugar en diciembre.

Algunas de las principales novedades que se han podido ver en esta jornada han sido al subcampeón del mundo de Moto3, el español Ángel Piqueras, debutando en Moto2 a lomos de la Kalex del equipo MSi Racing Team. También novedad la del andaluz Dani Muñoz, que tras realizar los últimos grandes premios de Moto2 en el equipo Ajo como sustituto del piloto oficial, está en Jerez ya como piloto permanente del equipo Italtrans.

Ángel Piqueras hacía su debut en Moto2 con la Kalex del equipo MSi Racing Team. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Igualmente interesante es ver evolucionar en el potente equipo Marc VDS al piloto español Aron Canet, como a Alonso López en el Gresini, mientras que en Moto3, el ganador del mundial JuniorGP, Brian Uriarte, llega al Mundial en el equipo Red Bull KTM Ajo, en la moto que dejaba vacante el campeón del mundo andaluz José Antonio Rueda, que pasa a Moto2, si bien no está presente en Jerez aún convaleciente de sus lesiones. También en Moto3 destaca la presencia del piloto marbellí Jesús Ríos con la Honda del equipo Rivacold Snipers Team.

Entrenamientos privados del WorldSBK

Los test de Moto2 y Moto3, darán paso este miércoles y jueves también a dos jornadas de entrenamientos privados para la categoría de WorldSBK y Supersport con la presencia de equipos destacados del mundial de Superbike como son Rokit BMW, Bimota-Kawasaki, Pata Maxus Yamaha, GYTR GRT Yamaha, Honda HRC WorlSBK y otros del WorldSupersport como Kawasaki WorldSSP Team, WRP Racing, Scars Racing, Honda Racing WSSP. En total, 23 pilotos tomarán parte el primer día en estos test, mientras 24 lo harán el jueves, segundo y último día.

Con el CAVA acaba la temporada

La temporada de competición del Circuito de Jerez-Ángel Nieto llega a su fin este próximo domingo cuando se dispute la última prueba programada en su calendario deportivo 2025 que para la ocasión será el Campeonato de Andalucía en Circuitos (CAVA). También se disputa el 9º Memorial Paco Melero, organizado la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA) en colaboración con el Club Deportivo 103 Octanos.

El acceso a las instalaciones del circuito para el público será gratuito y las categorías en liza son: Turismos, Súper Turismos y, como novedad para esta edición, la Copa Saxo Trophy Jarama RACE y la Copa Golf GTI Trophy (quinta prueba del Campeonato RACE de Velocidad).

El CAVA, en su cita final, mantiene su carácter solidario: durante la jornada, la FAA colaborará con la Hermandad de la Viñas —a través de su Obra Social Concepción Coronada de Jerez— con la instalación de un stand para la recogida de juguetes nuevos destinados a niños en riesgo de exclusión.