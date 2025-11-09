Tapia se lleva el título en Supersport en el ESBK y Osuna gana en Superstock 600 en Jerez

Con un magnífico ambiente, 8.500 aficionados a lo largo del fin de semana, la prueba final del ESBK-Campeonato de España de Superbike llegaba a su fin este domingo en las instalaciones del Circuito de Jerez-Ánel Nieto, que acogían las últimas mangas de las carreras de un certamen cada vez más internacionalizado.

Las carreras de Supersport Next Generation y Superstock 600 concentraron toda la tensión del domingo, ya que eran, junto con la Bagger Cup, las únicas categorías con el título aún por decidir. En la primera de estas, Marco Tapia y Marcos Ludeña llegaban dispuestos a jugarse el campeonato en la pista. Ludeña estaba obligado a terminar, como mínimo, segundo para mantener vivas sus opciones, mientras que Tapia no necesitaba demasiado para coronarse. Desde la primera vuelta, ambos perdieron posiciones, viéndose obligados a luchar por mantenerse el podio. Ludeña logró situarse segundo en su tarea de seguir optando al campeonato, mientras que a Tapia su quinto lugar le bastaba para proclamarse ganador. Dichas posiciones se mantuvieron hasta la bandera a cuadros y, pese a los esfuerzos del valenciano, Tapia se coronó campeón de la categoría.

Mientras tanto, en Superstock 600, el campeonato se decidía entre el piloto de Écija, José Manuel Osuna, y el murciano Jacobo Hinojosa. Aunque Hinojosa dio todo de sí mismo en la pista y firmó una sólida segunda posición, no logró impedir que Osuna, con un ritmo firme y constante, se alzara con la victoria y el título de la categoría sin grandes sobresaltos. Taiyo Aksu completaba el podio en tercer lugar.

Las carreras fueron seguidas por un gran número de aficionados, que no han querido perderse esta última cita del año en el trazado jerezano. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

La última carrera de la jornada correspondía a la novedosa categoría de Baggers, que ponía el punto final a la jornada con una nueva exhibición de David Checa. El catalán parecía dispuesto a revalidar su triunfo del sábado, pese a no salir en una posición de cabeza. Desde las primeras vueltas, la pelea por el liderato de la carrera se centró entre Checa, Rubén Xaus y Andrea Tomio, aunque apenas tres giros el primero ya había tomado el mando con un ritmo implacable. A su vez, Xaus cedía terreno frente a Manuel Grandi, que protagonizó una intensa batalla con Tomio por los puestos de honor. Finalmente, David Checa confirmó su dominio absoluto del fin de semana al cruzar la meta como vencedor, acompañado en el podio por Andrea Tomio, segundo, y Manuel Grandi, tercero, a la postre el nuevo campeón de la categoría.

En la categoría reina de Superbike, el sudafricano Steven Odendaal partía desde la pole y, tal como sucedió en la jornada anterior, impuso su ritmo demoledor desde el inicio, abriendo rápidamente espacio con el resto del grupo. La lucha por la segunda posición estuvo protagonizada por Javier Palomera e Ivo Lopes, quienes tuvieron un leve toque en las primeras vueltas que permitió a Tito Rabat acercarse y sumarse brevemente a la batalla. Sin embargo, Rabat terminó estacándose en la cuarta plaza mientras los otros dos pilotos continuaban su duelo. En un giro inesperado, Palomera logró reducir la distancia con Odendaal en las vueltas finales y, tras un brillante adelantamiento, conquistó su primera victoria en la categoría, seguido por el sudafricano en segunda posición e Ivo Lopes completando el podio con un merecido tercer lugar.

Las carreras que decidían a los campeones en las diferentes categorías resutaron atractivas y emocionantes. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

En Supersport 300, la carrera se inició siguiendo el mismo guion de las anteriores de ESBK Talent y Moto4, es decir, rodando la mayoría de la parrilla en un pelotón apretado. Sin embargo, con el paso de las vueltas, el grupo líder se fue reduciendo hasta dejar claro quiénes ocuparían las posiciones de honor. Juan Francisco Risueño, que partía desde la pole, mantuvo firme su liderazgo desde primer momento y dominó la prueba sin oposición.

En las categorías para los más jóvenes, comenzando por ESBK Talent, cuyo título ya estaba decidido, la jornada arrancó con una bandera roja que obligó a reiniciar la carrera. Tras su reanudación, pronto quedó claro que la prueba se desarrollaría en un grupo muy compacto, con una mínima distancia entre pilotos, lo que prometía una lucha muy ajustada hasta el final. La victoria parecía disputarse entre el campeón Qabil Irfan e Iker Rodríguez, pero la última vuelta cambió por completo el orden de cabeza, resolviéndose por milésimas en la línea de meta. Finalmente, el triunfo fue para Iker Rodríguez, seguido de Andrés García y David Peris, que completaron el podio en segundo y tercer lugar.

Siguiendo con las categorías para los más jóvenes, desde las primeras vueltas daba la sensación de que el ganador de Moto4 se encontraría entre Marcos Vinagre y Shengbo Sun, mientras el resto del grupo perseguidor batallaba por un hueco en el podio. La incertidumbre se mantuvo hasta los últimos compases, sin un Top 3 definido hasta la propia bandera a cuadros. En una maniobra brillante en la curva final, el piloto Samuele Di María sorprendió a todos al adueñarse de la victoria, seguido por el campeón Marcos Vinagre y José Luis Cagigas, quienes volvieron a subir al podio este fin de semana.

Foto de familia con todos los ganadores en la gala final de la RFME de entrega de premios. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Tras las carreras, la foto de familia de los campeones junto a la gala final de la RFME de entrega de premios a los protagonistas de la temporada, cerraban el curso 2025 del ESBK. Juan Álvarez, presidente de la Comisión Gestora de la RFME, José Ignacio Martínez, Delegado de Seguridad, Transparencia y Estrategia Digital del Ayuntamiento de Jerez y Cayetano Gómez como director del Circuito de Jerez, hicieron entrega de las medallas a los distintos campeones.

Después de un fin de semana repleto de acción y competición al más alto nivel, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto despide la temporada 2025 en cuanto a las competiciones de motociclismo se refiere. Sin embargo, aún resta una última prueba en nuestro calendario deportivo que será el próximo día 30 de noviembre con el CAVA, Campeonato de Andalucía de Automovilismo.