Dani Pedrosa: “Al fin de semana le pongo un diez”

Si te dicen hace un mes que Dani Pedrosa, retirado al finalizar la temporada 2018, iba a regresar en Jerez con una KTM, liderar el P1, meterse sexto en la parrilla, hacer sexto también en el sprint del sábado, y acabar séptimo en la carrera del domingo, seguramente no te lo creerías. Pero así ha sido.

“Ha sido una sensación bestial este fin de semana con la gente, pero no sólo con la afición que me ha apoyado muchísimo, en la ‘Rider Fan Parade’ casi me pongo a llorar cuando estaba en la zona de Nieto-Peluqui. Y los pilotos también me han apoyado muchísimo”, reconoce emocionado Pedrosa, quien añade que “entiendo que es difícil a la vez estar compitiendo y apoyar a otro piloto, pero ha sido muy bonito por su parte también”.

¿La clave del éxito? “Punto número uno, me gusta hacer las cosas bien; y dos, tengo detrás una gran fábrica que ha hecho un súper trabajo para poner dos motos en el box que han funcionado muy bien”. Y es que el de Castellar no esconde que “con los años uno va perdiendo físico, es lo que he notado en la salida, en las primeras vueltas y sobre todo en los adelantamientos. Me he notado bastante más oxidado”, añadiendo que “por eso en las cuatro salidas que he hecho nunca he ganado posiciones, siempre perdí. Y luego cuando estábamos en ritmo, no me he encontrado cómodo al adelantar. Pero tampoco puedo pedir más”.

Los objetivos

En cuanto a los objetivos, el catalán destaca que “en general me ha sorprendido lo de la vuelta rápida, no hemos estado tan mal. Otro punto que he estudiado más a fondo ha sido el tema de ir a rebufo en la carrera”, añadiendo que “también he podido ver el motor, cómo reacciona en las aceleraciones con otras motos. Muchos datos que todavía tenemos que ver en fábrica y con mis comentarios ver qué informe sacamos”.

Y ahora, ¿Misano? “Yo estoy muy contento con lo que ya he hecho y hay que dejar el sitio para los jóvenes que es su momento”, destaca Dani, quien reconoce que “yo ya lo he disfrutado mucho y como aquí no va a ser mejor”.

En cuanto a la agresividad que caracteriza MotoGP, Pedrosa deja claro que “no quería repetir lo de la última vez, ni liarla porque yo estoy puntualmente y la gente se está jugando el campeonato y tampoco quieres que pase nada y lesionar a nadie. Entonces sí que voy con más cuidado, yo estaba buscando que no me tocasen y no tocar, mientras ellos estaban tocándose todo el tiempo buscando el hueco. Esa diferencia la he notado”.

“Me ha faltado chispa”

A pesar de ello, el de KTM se pone nota a su actuación en Jerez: “Un 10 porque al final todo ha ido muy bien. La velocidad estaba ahí, en el time attack nos desenvolvimos muy bien, nos clasificamos directos a la Q2. Han pasado cosas muy buenas, quizás en la carrera sí que han faltado detalles para estar un poco más espabilado”. Eso sí, aclara que el viernes “me encontraba mucho más fresco, despierto, con chispa. Y luego cada día, al tener tanta intensidad cada entrenamiento, salvo el tercero, pero luego la qualy, después la carrera sprint. Ya el día dos me noté un poco más apagado en cuanto al sistema nervioso. Y hoy ya me he levantado y he notado que no tenía tanta chispa como el primer día”.

Por último, ‘El Samurai’ analiza el buen trabajo que ha realizado KTM en Jerez y lo que él ha aportado en este tiempo: “Cada año hemos ido trabajando y evolucionando, viendo en qué partes hay que mejorar, cuáles son nuestros puntos débiles e intentando cambiar algunas ideas. Poco a poco, con el tiempo hemos ido limando ciertos aspectos que estaban muy arraigados y que eran difíciles de cambiar. Ha habido cambios importantes y eso nos ha dado un plus. Es un trabajo en equipo”.