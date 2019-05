Jorge Lorenzo (HRC) se vio perjudicado por una caída a falta de tres minutos del término de la Q2 y se tuvo que conformar con la decimoprimera posición. El balear confesaba que estaba "como mucho" para "a “tercera o segunda" línea pero "no para más, hay que ser realistas no estamos preparados todavía".

Así, el tricampeón de MotoGP se plantea una carrera "con la mentalidad abierta" porque "todo puede suceder" y confesó que "no me pongo límites, puedo aspirar tanto al podio como a estar en el top 10". Y recordó que en 2017 "salí noveno o décimo y de menos a más acabé tercero".

Lorenzo reconoció que su caída fue "un error de pilotaje" y explicó cómo fue: "En mi segunda tentativa he forzado demasiado para intentar frenar la moto y hacer la curva más rápido y el neumático no me ha aguantado. Ha sido un error por forzar demasiado y también por no conocer la moto. Hay que aprender de esto y es una pena no poder reflejar el verdadero potencial, que es mejor de esta 11ª posición".

Al mallorquín también se le preguntó qué le parecía la 'pole' de Quartararo y el rumbo que llevan en Yamaha: "Estoy contento por Fabio, es un chaval muy simpático y me cae bien. Para hacer ese tiempo tienes que tener las cosas muy claras, ser agresivo y pilotar muy bien, pero de ahí a conseguir una victoria o un podio hay otro paso y lo tiene que demostrar. Tiene que seguir así, sin cometer errores y sin caídas".

Y por último, y no sin ironía, cuando se le preguntó por los pilotos jóvenes y los más veteranos (ayer cumplía 32 años), respondió: "Hay que dejar a pilotos de 15 años correr MotoGP, cuando más jóvenes irán más rápidos por esa razón; en cambio a los de 40 hay que sacarlos, son muy lentos".