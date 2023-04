Jorge Martín: “El cuarto puesto me sabe a poco”

Agridulce fin de semana para Jorge Martín en el GP de España disputado en Jerez. El piloto madrileño aseguraba que se encontraba con confianza en sí mismo para haber optado a un premio mucho mayor en la carrera larga del domingo, por lo que el cuarto puesto “sabe a poco”.

“Estoy contento con el trabajo que hemos realizado, pero no tanto con el resultado obtenido”, comentaba Martín, quien añadía que “me esperaba sinceramente la victoria porque me sentía el más fuerte. Igualmente hemos adelantado en el campeonato y hay que seguir sumando”.

"Ha sido un buen fin de semana en general”, comentaba el de Ducati, quien analizaba la carrera de hoy domingo: “La carrera ha ido un poco en la línea que me esperaba. En cuanto me quedo detrás de un piloto me resulta muy difícil atacar porque el neumático delantero se calienta mucho”.

Aún así, Martín se mostraba positivo después de un fin de semana en el que ha sido muy sólido: “No he salido de la cuarta posición en todo el fin de semana y hemos tenido el mismo ritmo que los tres primeros. En los test probaremos cosas que puedan ayudarme a la hora de frenar porque es algo que tenemos que mejorar”.

Para acabar, el madrileño analizaba el papel de las KTM hoy en Jerez: “Es increíble las salidas de la KTM. No sé qué han hecho. A ver si le podéis sacar algo a Pedrosa, porque es una pasada. Nos pasan en los primeros 30 metros. Yo me he puesto tercero haciendo una buena primera curva detrás de las KTM y pasando a Aleix, pero igualmente necesitamos encontrar algo. Antes teníamos esa ventaja y ahora es una desventaja. En la sprint eso supone el podio y en la carrera es medio podio o el 80 %”.