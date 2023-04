El líder de MotoGP, intratable: “Ha sido uno de mis mejores fines de semana”

‘Pecco’ Bagnaia ha podido sonreír en Jerez…al fin. Después de no haber puntuado en las dos últimas carreras del Mundial, el de Ducati logró una importante victoria que, a la postre, le ha dado el liderato de la categoría. Por ello, el italiano considera que este fin de semana “ha sido de los mejores. El inicio fue difícil porque pensaba en el año pasado, que fue increíble, y al llegar esta vez perdía mucho tiempo en las curvas por el tren delantero, donde el año pasado era competitivo.

‘Pecco’ señala que “mi equipo hizo una labor increíble y gracias a ellos tuve la posibilidad de poder luchar de nuevo por una victoria. La verdad es que esta victoria es una de las mejores a nivel de ritmo, consistencia y adelantamientos”, una carrera del domingo que no le resultó “fácil mentalmente” al caerse en las dos últimas carreras largas: “Esta carrera no me ha resultado fácil mentalmente. Después de los dos ‘ceros’ no fue fácil mantener la calma, pero cuando vi la posibilidad traté de mantener la calma. Cedí una posición y aun así gané. Quería que esta victoria sirviese de motivación para mi equipo”.

“Cuando sólo tienes la obligación de ganar puedes entrar en un túnel y pensar que sólo hay eso. En mi caso, es diferente. Ahora estoy liderando. No creo que sea la misma situación en comparación al año pasado. Me siento mejor, tanto a nivel mental como con la moto”, añadió Bagnaia.

Respecto a la sanción, el italiano opinó que se debe sancionar de forma ecuánime, argumentando que hubo toques peores esta temporada: “Honestamente, no quiero hablar demasiado sobre la sanción. La acepto, pero en el futuro tenemos que aplicar con el mismo criterio. Si hoy se me aplica esta sanción, que no considero tan arriesgada viendo otros toques que han pasado esta temporada, sólo quiero que se aplique de manera ecuánime. Si se aplica así, lo acepto”.