Jorge Navarro logró ‘pole’ y puso la guinda a Jerez con un segundo puesto en la carrera de Moto2 que le sirve para seguir fuerte en el Mundial. El valenciano destacaba que la accidentada carrera de la categoría intermedia “se ha cortado un poco, he cometido un error en la salida, pero una vez que he tenido pista libre he podido tirar bien y he cogido a los de delante”.

Navarro reconocía que “me ha faltado poco, es una lástima”, aunque matiza que “he visto que estaba lejos y he preferido no arriesgar, tener los pies en el suelo y llegar al final con el ritmo que tenía”. El de HDR Heidrun relata que "hemos estado trabajando buscando el buen ritmo, y en las últimas 5-6 vueltas hemos tratado de mantenerlo”, reconociendo que “tengo que mejorar la salida, cometí un error. Lo siento por el equipo, pero hoy estaba todo preparado para ganar. Aun así, estoy super satisfecho por el podio aquí en casa".

En cuanto a la primera vuelta aparatosa y que ocasionó la bandera roja, el piloto valenciano reconoce que “ha faltado un pelo. Me he ido para fuera cuando me han tocado y cuando el visto el gesto de Gardner me he dado cuenta que algo iba mal. He tenido suerte porque si se va para el otro lado se hubiera acabado la carrera para mí”.