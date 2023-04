Márquez: "Perderse el Gran Premio de España en Jerez duele más"

Marc Márquez ha comparecido en una multitudinaria rueda de prensa en el hospitalizo de Honda que se ha quedado pequeño para albergar a todos los medios de comunicación que querían de conocer de primera mano las impresiones del octacampeón del mundo de MotoGP tras anunciar este miércoles que no va a participar en el Gran Premio de España en Jerez por la fractura del primer metatarsiano de la mano derecha que sufrió en la prueba inaugural de Portimao y que ya le impidió estar en Argentina y Austin.

El piloto de Honda ha comentado que perderse la cita en Jerez "duele más", pero ha reconocido que era "una locura" correr en el trazado andaluz al haber riesgo de que "saltara la cirugía", practicada hace unas semanas, sólo con el mero movimiento de la moto. Márquez también ha hablado de su posible regreso en Le Mans, que no ha dado por seguro, y de la sanción de una doble long lap penalti que se le impuso por la caída que tuvo en Portugal en la que 'se llevó puesto' a Miguel Oliveira.

Por qué no corre

"La decisión de no correr aquí fue relativamente fácil. Tenía la esperanza de que me recuperaría en cuatro semanas, quería pensar que podía recuperarme más rápido, pero un hueso tarda lo que tarda y cuando me hice el TAC el martes de forma unánime lo decidimos. Correr aquí era una locura, esas fueron las palabras, porque no era el riesgo de caerse sino que nada más con la presión del manillar en cada frenada había mucho riesgo de que saltara la cirugía, es uno de los puntos donde más apoyamos los pilotos y si saltaba había manera de recuperarlo pero quedarían secuelas y si te quedan secuelas... pasó lo que pasó en el brazo... Ha sido fácil la decisión y porque tres equipos médicos te dicen que puede pasar esto".

Sin Marc también hay toques

"Son cosas que han pasado, pasan y seguirán pasando. Ojalá que pasen lo menos posible, pero todos los grandes de la historia han tenido estas situaciones, todos los grandes del motociclismo, todos, tengas más o menos experiencia, vamos al límite, nadie quiere caerse ni nadie quiere caerse con otro piloto, pero son cosas que pasan en el motociclismo. Está claro que de todas ellas aprendes y cuando las cometes eres penalizado por ello, sí se tendría que aclarar un poquito de cara al futuro si quieren seguir haciéndolo porque cada acción es diferente. Es motociclismo y quien no lo entienda así es que no ha visto muchas carreras en su vida".

Lesiones y más lesiones

"Llevo desde 2020 encadenando lesión tras lesión por diferentes circunstancias. ¿Mantener la motivación? Diría que es mejor mantener la fuerza de voluntad, tiras de eso, de rutina, de sacrificio, de hacer cada día lo mismo. Cuando te lesionas, la motivación baja y es ahí donde la fuerza de voluntad tiene que tirar y ahora mismo estoy tirando de fuerza de voluntad. A mí no me apetece cada día levantarme a las 7 de la mañana, ir a la cámara hiperbólica dos horas, luego las máquinas, cardio... Es mi trabajo y mi fuerza de voluntad me pide esto y continuaré haciendo hasta que me recupere y vuelva a competir porque mi pasión me lo pide".

¿Regreso en Le Mans?

"Hasta ahora los comunicados no habían dicho ningún Gran Premio porque teníamos la esperanza de volver a Jerez y era mi objetivo y no se ha podido cumplir. Las fechas que nos marcaron los doctores era volver entre Le Mans y Mugello. Le Mans ha salido ya de la boca de los doctores, que no significa que sea 100% seguro, lo decidirá el TAC que me hagan el martes de la semana de Gran Premio. Pero está claro que perderse carreras ya duele y si es el Gran Premio de España duele más y también afecta bastante perderse el único test que tenemos este año hasta Misano. Pierdes bastante tiempo de estar en pista rodando y probando cosas, pero Honda tiene dos pilotos más que son muy buenos, Mir y Rins; Rins ganó la última carrera y esto también es importante para Honda en un circuito que siempre ha ido bien la moto y ahora hace falta ver si en otros circuitos son capaces, o somos porque somos un equipo, de seguir con la misma dinámica y cada vez estar más cerca y hacer cosas como las que hice el sábado de Portimao".

Sanción

Para mí este tema es secundario ahora mismo, el tema principal es recuperarme. Recibí una penalización porque cometí un error en Portimao y la acepté, pero no se sabe muy bien por qué se cambió al cabo de dos días. Lógicamente el equipo decidió apelar, yo no estaba para eso, porque ya me habían dicho que serían unas seis u ocho semanas de recuperación y empiezas a hacer cálculos y vez que te saltas mínimo dos o tres carreras y no estaba para eso. Yo recibí la penalización de cumplirla en el Gran Premio de Argentina específicamente escrita en un papel. ¿Luego la cambiaron? Vale, muy bien, pero para un piloto la peor penalización es este lesionado y también es la mejor manera de aprender, a base de golpes, pero ninguno de nosotros en pista quiere crear situaciones de peligro ni lesionarse".