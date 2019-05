Valentino Rossi ha querido arreglar sus declaraciones sobre Dani Pedrosa y la curva que ha recibido el nombre del piloto catalán en el Circuito de Jerez. Sin embargo, el italiano casi que lo empeoró: “Si tú piensas en la Arrabbiata, Dry Sack, Lesmo 1… Esos sí son nombres de curvas. Si tú en cambio dices ‘la Valentino Rossi’ parece el nombre de un restaurante, al de la pizzería que tenemos en Tavullia. En el futuro espero que no haya una curva con mi nombre”.

Además, Rossi hacía balance de una jornada complicada para él, en la que ha terminado 16º en la clasificación combinada. “Hemos mejorado la moto desde enero, hemos hecho pequeñas cosas que se habían notado en las tres primeras carreras, y todos en el equipo esperábamos llegar a Jerez y ser competitivos también aquí. Pero esta es una pista que por algún motivo en los tres últimos años se nos ha indigestado”, reconoce el veterano piloto de Yamaha, quien asegura que “la moto es muy difícil de pilotar y no me encuentro bien. No hay un problema particular, es algo general, somos muy lentos en todas las partes».

Por su parte, Maverick Viñales, compañero de Rossi en Yamaha, asegura estar “tranquilo”, y lo importante para poder dar la campanada en el fin de semana de Jerez es seguir “trabajando duro y dar la info al equipo para arreglar los problemas. La información es constante, en la dirección correcta, y estamos trabajando para mejorar durante el fin de semana”.

El piloto de Yamaha reconoció que las nuevas zonas asfaltadas del trazado jerezano “ayudan mucho. El año pasado me costaba bastante, pero en esta ocasión me ha ayudado bastante e incluso he hecho mejores tiempos. Está claro que a todo el mundo le va a yudar, pero a mí en concreto me ha venido muy bien el cambio”.

En cuanto a la nueva pieza que Yamaha ha incluido en la máquina de Rossi en este primer día de entrenamiento, Maverick aclara que no han realizado ninguna prueba: “De momento no estamos probando nada. No sabemos el resultado del ‘spoiler’ porque íbamos a probar por la tarde, pero con los problemas que había hemos preferido esperar a mañana”.