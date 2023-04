Viñales: “Mi confianza en la Aprilia ha mejorado”

Maverick Viñales colocó su Aprilia en segundo lugar en Jerez demostrando que está cada vez mejor en su Aprilia RS-GP. En la apertura de MotoGP en Portimão, subió al podio en segundo lugar y es cuarto en el Campeonato del Mundo después de tres eventos.

Esta buena racha la ha continuado en el GP de España, donde ha logrado el segundo mejor tiempo por detrás de su compañero en Aprilia, Aleix Espargaró. “En la segunda sesión de entrenamientos, nuestro objetivo era sacar el máximo provecho de la moto. Estábamos en movimiento constantemente y siempre estuvimos entre los cuatro primeros durante toda la sesión. Ahora estamos viendo los primeros resultados”, destaca ‘Top Gun’.

Viñales añadió: “Tuve grandes problemas en Jerez el año pasado, pero este año lo estoy haciendo bien. Eso me demuestra que estamos mejorando. Me he vuelto más rápido en todas partes, especialmente en las curvas 4, 7 y en el último sector conduzco mucho más rápido en las curvas".

A pesar de toda la alegría, el Campeón del Mundo de Moto3 2013 destaca que, con respecto al año pasado, “ha mejorado mi confianza en la Aprilia. Sin embargo, siento que todavía hay más potencial en la moto. El viernes todavía tuve algunas dificultades, especialmente al moverme, y tenemos que trabajar en eso".