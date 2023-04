Dani Pedrosa: “Ha sido muy bonito verme ahí arriba”

Todas las miradas estaban puestas en Dani Pedrosa. Desde que corrió como wildcard en el Gran Premio de Austria de 2020, el catalán no había vuelto a estar en modo competición hasta el día de hoy… y menudo regreso. Con los colores de la KTM Pedrosa lideró la P1 de la mañana, marcó su mejor tiempo en Jerez y ya por la tarde, el catalán finalizó en tercera posición y se aseguró estar directamente en la mencionada Q2.

“Es gracias al equipo que han hecho un gran trabajo, KTM ha puesto mucho de su parte, y esto ha salido así de bien gracias a ellos”, reconoce el de Castellar, que no se pone metas de cara al fin de semana en el GP de Jerez: “Para mí ya era un bonus poder estar aquí en Jerez, con su ambiente, los aficionados, que me demuestran su cariño, y hoy ha sido un extra fenomenal. Mañana será un día importante, el que más cambia de los tres, y veremos cómo gestionamos la clasificación”.

El de KTM reconoce que “ha sido bonito verme ahí arriba”, recordando el trabajo que la marca está realizando. “Piensa que todo el equipo trabaja mucho, pero nadie sabe de ellos, y para ellos es un momentazo”, destaca Pedrosa, añadiendo que “ha sido una sorpresa. He visto que he hecho mi mejor vuelta aquí y he dicho “jolín”, pero siempre existe la expectativa de que pudiera bajar en la clasificación”.

¿Objetivo la 'pole'?

“Estar entre los doce primeros es positivo porque nos quitamos algo de estrés del sábado”, añade el piloto catalán apuntando que “es bueno estar en la Q2 y tener una plaza asegurada”. Pero, ¿sería este el primer paso hacia el objetivo de la ‘pole’?: “La pole sería un sueño más que una realidad, la verdad es que los otros pilotos están rodando fuertes y no sé si hoy han puesto toda la carne en el asador, pero lo que venga mañana bueno será”.

Y después, la carrera al sprint, una novedad que Pedrosa no conoce de primera mano: “Por lo que me cuentan los pilotos, el sprint es muy agresivo y hace tiempo que no me encuentro en esta situación, pero de momento hoy ha sido un día fantástico y feliz de que los aficionados se haya emocionado. Va a ser una guerra fuerte, así que veremos qué me encuentro”.