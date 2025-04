Pedro Acosta: “Esos primeros giros nos están matando”

Pedro Acosta finalizó séptimo en el Gran Premio de España de MotoGP tras una carrera de dos mitades muy diferentes. El joven piloto de KTM sufrió en los compases iniciales por falta de agarre, pero logró recuperar ritmo a partir de la octava vuelta, mostrando una mejora que su equipo deberá analizar en profundidad.

"Necesitamos mejorar la primera parte de la carrera. Tenía muy poco agarre desde el principio, pero luego, de alguna manera, todo comenzó a funcionar. Al final pude recuperar un poco, así que, en general, buena sensación", explicó el piloto murciano.

Sin embargo, el ‘Tiburón’ reconoció que no encuentra explicación a las diferencias de rendimiento: "No sé por qué tenía tan poco agarre al principio. Fue una buena carrera, pero es algo que debemos resolver."

De cara a los próximos pasos, Acosta tiene claro que el objetivo no pasa por introducir grandes novedades en su KTM, sino afinar los pequeños detalles: "Realmente no quiero probar cosas nuevas, sino trabajar en configuraciones. Tenemos detalles que pueden marcar una gran diferencia".

Una base inexistente

Una de las claves, según el 37, está en mejorar las clasificaciones de los sábados para salir en mejores posiciones: "Lo más importante ahora es clasificar bien. Eso te facilita mucho las cosas. Esos primeros giros nos están matando."

Respecto al test programado para el lunes en Jerez, Acosta se mostró cauto: "Hay piezas nuevas, pero no creo que me solucionen la vida de la noche a la mañana. Hay que encontrar una base estable de moto, y ahora mismo no la tenemos".

Pese a los desafíos, Acosta sigue siendo el mejor piloto de KTM en la clasificación general, aunque sólo con un punto de ventaja sobre su compañero Brad Binder. Con autocrítica y determinación, el joven talento español busca encontrar la regularidad necesaria para mantenerse en la pelea esta temporada: "No estamos viviendo nuestro mejor momento, ni en base a los resultados, ni a los problemas, ni en otras muchas cosas", concluyó el ‘Tiburón’.