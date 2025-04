Álex Márquez: "Ganar en Jerez es el sueño cumplido de todo piloto español"

Álex Márquez firmó este domingo una jornada histórica al proclamarse vencedor del Gran Premio de España en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, ante más de cien mil aficionados. El piloto del Team Gresini logró su primera victoria en MotoGP y se coloca líder del campeonato, con un punto de ventaja sobre su hermano Marc Márquez y veinte sobre Francesco Bagnaia.

Saliendo desde la cuarta posición, Álex Márquez protagonizó una carrera impecable en la que superó a Bagnaia y a Fabio Quartararo, que había logrado la pole. Aprovechó además una caída de su hermano Marc para consolidar su liderazgo y encaminarse hacia un triunfo que le supo a gloria.

"Ha sido impresionante, es el mejor regalo de cumpleaños que podía tener hoy", confesaba Álex tras ganar la carrera en Jerez. En cuanto a los que llegaron a decir que era el ‘Hermano de’, en referencia a su hermano Marc, Álex deja claro que "a los que decían cosas, no les voy a decir nada, lo que importa es lo que pasa en la pista. Estoy muy tranquilo conmigo mismo”.

"Locura en Nieto-Peluqui"

Uno de los momentos más emotivos para el piloto fue su paso por la mítica zona de Nieto-Peluqui: "Llegar allí ha sido una locura. Me hubiera quedado 10 minutos más. Es indescriptible. Aún estoy aterrizando. Es el sueño cumplido de todo piloto español: ganar su primera carrera de MotoGP en Jerez."

Sobre la caída de Marc Márquez, Álex reconoció que fue un punto de inflexión: "Ha sido una activación para mí. Me he dicho: 'Hoy es tu día y no se puede fallar', como fallé en Austin, que cuando se cayó Marc, Pecco logró ser más rápido que nosotros y no estuve muy convencido. Pero hoy sí. Sabía que era una oportunidad muy buena y la hemos aprovechado al máximo."

Álex celebra su victoria en Jerez. / Vanesa Lobo

Álex también quiso destacar el esfuerzo de su equipo: "Si tenemos en cuenta las caídas del viernes y todo lo que hemos pasado, esto marca nuestro trabajo no solo de hoy, sino de todo el año. Hemos hecho un inicio de temporada increíble."

Pese a la victoria, el piloto mantiene los pies en el suelo: "La felicidad es absoluta, pero esto no convierte que el objetivo del año ya esté cumplido. Solo llevamos cinco carreras. Aquí lo importante es seguir apretando, no cambiar la mentalidad porque ha llegado la victoria, sino ir al máximo en cada prueba. Hay que seguir apretando, sumar todos los puntos posibles, y si llega una medalla o copa, mejor. Pero lo importante es sumar todos los puntos osibles porque así podremos seguir vivos en el Mundial."

Sobre su hermano Marc, Álex mostró su lado más personal: “Creo que sí estará más contento incluso que yo por mi victoria por cómo lo he visto. Es verdad que estará muy enfadado porque se ha caído, pero por dentro tiene ese sentimiento de hermano y seguro que estará más contento que yo”.

La próxima cita será en dos semanas en Le Mans, pero antes Álex afrontará un día de test este lunes, decidido a seguir mejorando: "La cabeza ya empieza a pensar en qué mejorar mañana. No podemos celebrar mucho, hay mucho Mundial por delante".