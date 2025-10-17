Hugo González aspira a ser profeta en su tierra en la tercera prueba del Andaluz de Karting en Conil

Vuelve la emoción del motor base andaluz. Este domingo se disputa en el Circuito KR24 de Conil de la Frontera la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de Karting (CAK 25), que cuenta con una de las mayores inscripciones de las últimas temporadas, con un total de 55 pilotos inscritos, entre los que destaca en categoría sénior el jerezano Hugo González, que es segundo en la general sénior a dos puntos del líder, tras ser primero en Villafranca y quinto en Campillos en el mes de mayo. Una vez disputada esta tercera etapa ya solo restará otra en Cartaya el 23 de noviembre.

Tras el parón, el piloto jerezano Hugo intentará ser profeta en su tierra y regresa a la competición con la moral alta después que tener problemas físicos en Campillos que le impidieron estar al cien por cien y conservar el liderato de la general en sénior. Hugo conoce a la perfección el trazado, ya que ha entrenado en él y ha competido en infinidad de ocasiones. Esta prueba también la disputará el joven jerezano Antonio Rivera por proximidad geográfica.

González destaca que "después de lo que sucedió en Campillos, tengo muchas ganas de reivindicarme en mi tierra y en un circuito que conozco bien" y dio las gracias a sus patrocinadores Solera Motor, La Cretona Colorá Cortinajes, Rectificados Reina, Restaurante-Terraza Pozoalbero, Grupo Muebles Don Colchón, Marinadiesel, Panadería Pepe El Soldado y Alimentación Paqui.

El trazado

El trazado KR24 es conocido por su carácter técnico y desafiante, tiene una longitud oficial de 1.285 metros , con un ancho de pista de 11,80 metros en la recta y 10 metros en el resto. Los pilotos se enfrentarán a un total de 13 curvas: 8 a izquierdas y 5 a derechas, en sentido de giro contrario a las agujas del reloj, donde la pole position se sitúa a la izquierda. La prueba es muy esperada, ya que la última vez que el campeonato regional visitó el trazado gaditano fue en la temporada 2016.

Categorías

Las cinco categorías en liza de esta prueba organizada por la FAA contarán con una nutrida representación. La categoría Mini encabeza la participación con 17 pilotos inscritos, dos de los cuales compiten en la subcategoría Mini-Rookie. Le sigue la categoría Júnior, con 15 pilotos. En las clases de mayor experiencia, la parrilla de Sénior contará con 9 pilotos, mientras que la Academia Paco Melero tendrá 9 pilotos inscritos. Finalmente, la categoría Máster contará con 5 participantes.

Horarios

La jornada dominical se presenta repleta de acción. La 1ª Carrera Oficial comenzará a las 11:15 para Máster (12V), siguiendo con Sénior a las 11:35 (12V , Júnior a las 11:55 (12V), Mini a las 12:15 (10V) y Academia a las 12:35 (10V). Tras la Foto de Familia en la Pista a las 12:45, la acción se reanuda con la 2ª Carrera Oficial, Máster a las 13:00, Sénior a las 13:20, Júnior a las 13:40 , Mini a las 14:00 y Academia a las 14:20.

La jornada concluirá con la ceremonia de pódium a las 14:45. La FAA ha recordado que el acceso al circuito para presenciar tanto los entrenamientos libres del sábado como los cronometrados y carreras del domingo será libre y gratuito.