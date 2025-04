Caso de haber sido una persona y además creyente, el Circuito de Jerez tendría ya el cielo ganado, porque a fuerza de perseverancia, ha salido al paso de situaciones extremas, cual plagas bíblicas, incluido un reciente ‘diluvio’ que, no por milagro divino, sino por la ingente labor de sus empleados, logró superar en tiempo récord los estragos de unas inundaciones que pudieron comprometer el Gran Premio de España de MotoGP, que se celebra este domingo 27 de abril. Aún está muy presente ese pasado 3 de marzo en que ‘se le fue la mano’ a Isidro Labrador, santo al que se implora para que llueva en épocas de sequía, pues una inusual gota fría descargó sin piedad sobre este trazado y, en apenas 30 minutos, cayeron sobre él más de 120 litros por metro cuadrado. Fue lo nunca visto. En sus cuatro décadas de historia que ahora celebra, la pista andaluza jamás vivió un momento tan crítico… ni una ‘resurrección’ tan acelerada, pues 55 días después, ¡Jerez canta las 40 por MotoGP! Sí, toca reivindicarse, Apoyado en un récord histórico de público, el pionero circuito reclama que se garantice su futuro. Se lo ha ganado a pulso. Desde las alturas políticas deben reconocerlo.

Como muchos sabrán, cantar las cuarenta significa reñir con razón por algo que se hace mal. El origen de cantar las cuarenta está en el juego de cartas llamado ‘tute’, en que gana el jugador que consigue el caballo y el rey, pues se anota cuarenta puntos y debe cantar las cuarenta a los que han perdido. Obviamente se trata de una socorrida metáfora al uso por los 40 años que el Circuito de Jerez cumple en este 2025, razón de más para que reivindique legítimamente el mantenimiento del Mundial de MotoGP, que cumple también 40 ediciones en este trazado con la mayor afluencia de espectadores lograda por un evento deportivo en nuestro país. Es decir, como en Cataluña y Valencia, con contratos recién firmados hasta 2031, la Junta de Andalucía debe hacer lo propio con Jerez, que aquejado por la inexcusable inconcreción de la institución andaluza, a día de hoy solo tiene atado su Gran Premio hasta 2026. No es de recibo, clama al cielo.

Pese al diluvio e inundaciones del 3 de marzo, el Circuito de Jerez ha vuelto a salir a flote. / Álvaro Rivero

Aprovechando este marco del 40 Aniversario, es oportuno relatar la historia tal y como ha ido sucediendo, haciendo números sin trampa ni cartón, cantando las cuarenta si es preciso. Así, con cuentas y no con cuentos, descubrimos que la Fórmula 1, bajo la dirección del todopoderoso Bernie Ecclestone, solo estuvo en Jerez 5 años consecutivos, siendo la sede del Gran Premio de España, dos más de ‘propina’ bajo la denominación de GP de Europa (1994 y 1997) y finalmente se marchó sin más a Cataluña en 1991. Adiós muy buenas. Allí se ha venido desarrollando la máxima disciplina del automovilismo deportivo durante 35 años ininterrumpidos (con un canon en torno a los 22 millones de euros), pero también dirá adiós, teóricamente, en 2026, ya que Madrid recogerá el testigo y comenzará a ser la sede en nuestro país… Esos son los hechos.

Por contra, el Mundial de Motociclismo comenzó a disputarse en Jerez desde 1987 y, sin merma, se ha mantenido inamovible durante 39 años exitosos, uno de ellos, además, por partida doble durante la crisis del COVID en 2020, con los grandes premios de España y Andalucía. Esta historia de éxito con el Mundial de MotoGP ha sido posible en el Circuito de Jerez gracias, entre otras razones, a la fidelidad, apoyo y perseverancia de la empresa española Dorna, dirigida por el excepcional Carmelo Ezpeleta. Pero, qué ocurre, algo muy simple, delicado y rotundo: con tantos circuitos en competencia directa, más si son de un mismo país, o se firma ya la continuidad del trazado andaluz, como hicieron Cataluña y Valencia hasta el 2031, o tal vez acabe más perdido que el barco del arroz, pues Dorna pasará a tener como accionista mayoritario a Liberty Media, la misma multinacional que manda en la Fórmula 1, cuya entrada efectiva se producirá a lo largo de este 2025, acabados los trámites previos de rigor. Es decir, puede que si no se coge este tren a tiempo (ahora, sin dilación), tal vez en un abrir y cerrar de ojos tanto la interlocución como el lenguaje y las cifras, ya no serán los mismos. Llegados a ese punto, puede que no cuente tanto la historia de Jerez, como los números, esos sí que cuentan. Y, está claro, o la Junta de Andalucía asume íntegramente el coste (entre los 12 y los 14 millones de euros a partir de 2027), o apaga y vámonos. Es más, las autoridades regionales deberían ser conscientes de ello, tanto como de las cifras de repercusión económicas y de imagen que desde 1987 supone para toda la Comunidad Andaluza un Gran Premio de MotoGP en la Catedral de Jerez. No tiene parangón con otros eventos. No. Descúbranlo a vista de halcón, dron o helicóptero, con este año que ha roto su techo de asistencia. Verán cómo cantan las cuarenta…

En estos 40 años se han celebrado en Jerez 390 competiciones, 238 de motociclismo. / Álvaro Rivero - Circuito de Jerez

Ya lo escribí el pasado año por estas mismas fechas, y no me cansaré de repetirlo: mucho cambiarían las cosas para el Circuito de Jerez si, como ocurre con los otros tres circuitos españoles que albergan grandes premios de MotoGP en España (Cataluña -que también tiene Fórmula 1-, Aragón y Valencia), la Junta de Andalucía aceptase afrontar, como administración autonómica, el canon íntegro que supone este multitudinario Gran Premio de España. En la actualidad, el máximo organismo regional aporta algo menos de la mitad de ese coste, por lo que el Ayuntamiento de Jerez, a través de la sociedad Cirjesa que gestiona el Circuito, por el 31,8 % que posee la propia Junta, debe abonar unos cuatro millones de euros y tres más para los gastos de organización de la prueba. Si se liberara de esa aportación, el trazado jerezano alcanzaría su autosuficiencia y continuaría con las reformas para ir a más, pues con los alquileres de pista anuales salva sus cuentas. Por poner un ejemplo, la máxima institución andaluza viene renovando acuerdos con la Federación Internacional de Tenis (ITF), a la que abona 12 millones de euros para albergar en Málaga la Copa Davis y la Copa Federación femenina. ¿El Circuito de Jerez no merece un trato igualitario? Doy fe y aplaudo que la pertinaz alcaldesa jerezana María José García-Pelayo y su eficiente mano derecha, Agustín Muñoz, mueven hilos sin descanso. Así debe ser, pues no olvidemos que camarón que se duerme la corriente se lo lleva y, si la Junta no da la cara, el Circuito podría quedar para simiente de rábanos. En total y en toda su historia, se han celebrado en él 390 competiciones, 238 corresponden a pruebas de motociclismo y 153 de automovilismo. O sea, a Jerez, que le quiten lo ‘bailao’, se ha ganado a pulso que lo reconozcan como referente de Andalucía sin complejos, con la financiación que merece.

O la Junta de Andalucía asume el coste íntegro de MotoGP, o apaga y vámonos. / Álvaro Rivero - Circuito de Jerez

Pese a los duros momentos vividos por el diluvio y sus devastadoras inundaciones del 3 de marzo, bajo la hábil dirección del incombustible Cayetano Gómez, el Circuito de Jerez ha vuelto a salir a flote, culminando además las importantes mejoras de seguridad iniciadas en 2023 (reclamadas por la FIM) en 7 de las 13 curvas del trazado, concretamente la 1, 2, 5, 6, 7, 10 y 13. Todo ello con el perseverante Pablo Fernández al frente del abnegado equipo de mantenimiento, que además de superar en poco más de un mes el desastre provocado por la gota fría (el granizo y el agua torrencial causaron graves daños y múltiples desperfectos), también han modificado pianos, mejorado caminos de servicio, instalado nuevos ‘Panel Leds’ que sustituyen a las banderas en pista, y en 2026 inaugurarán nueva sala de Dirección de Carrera (el reasfaltado llegará en 2027). Ahora, en este 27 de abril de 2025, con lleno de público hasta la bandera, vemos algo que hace casi dos meses parecía imposible tras la riada: un Circuito muy mejorado respecto al de 2024, con nuevas gradas, nuevas zonas de ocio, nueva portada de acceso, nueva Torre Tío Pepe, nuevo aparcamiento exterior... Ya solo falta que la Junta, tras escuchar cómo la mejor afición del mundo le canta las 40, al igual que en el ‘tute’, enseñe sus cartas y acceda a dar continuidad al Gran Premio de MotoGP en Jerez, mínimo hasta 2031. Como reza el himno: “¡Sea por Andalucía libre, España y la humanidad!”…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.