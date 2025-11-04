Jerez decide este fin de semana los campeones de Supersport 600, Superstock 600 y Bagger Cup

El Circuito de Jerez acoge este fin de semana la última cita del Campeonato de España de Superbike (ESBK), una de las últimas pruebas del calendario anual del trazado jerezano, cuya actividad sólo tiene un parón en los meses estivales. De este modo, el circuito andaluz pasa de los bólidos del Iberian Racing Festival del pasado fin de semana a las dos ruedas con el Campeonato de España de Superbike y sus categorías: SBK (Superstock 1000), Supersport (Superstock 600), Supersport 300, Moto4 y el ESBK Talent.

También aterriza en Jerez por primera vez el European Baggers Racing League, competición europea de motos tipo bagger (motocicletas 'cruiser' potentes, con bolsas laterales) que hasta ahora tenían mucho protagonismo en los Estados Unidos y que en 2025 se ha lanzado en Europa bajo la batuta del piloto exdel WorldSBK Rubén Xaus, que a su vez es uno de los protagonistas de la categoría. Será un aliciente más para los aficionados, ya que aporta un espectáculo distinto dentro del fin de semana del ESBK: motos tipo Indian, Harley Davidson, Ducati Diavel con sus maletas laterales y siendo pilotadas al límite.

Tres títulos en juego

Las miradas estarán centradas en las categorías de Supersport, Superstock 600 y la Bagger Cup, ya que son las únicas que llegan a Jerez con la incertidumbre de proclamar a su campeón. Ya lo hay en Superbike, Superstock 1000, Supersport 300, Moto4 y ESBK Talent. 50 puntos están en juego y en Supersport Next Generation, Marco Tapia aprovechaba la ausencia del ahora mundialista de Moto2 Daniel Muñoz para encaramarse a lo más alto de la general con 203 puntos por 201 con los que cuenta el sevillano. También con opciones está Marcos Ludeña, que suma 190 puntos y matemáticamente no está descartado.

La European Bagger Cup aterriza por primera vez en Jerez.

Por su parte, en la categoría Superstock 600, el título está en el aire entre el ecijano José Manuel Osuna con 212 puntos y Jacobo Hinojosa con 206, únicos candidatos a una corona que se venderá cara en un fin de semana con dos mangas de carreras y 50 puntos por repartir. Por último, la novedosa Bagger Cup también dilucidará a su campeón en Jerez. En la categoría Overall, Manuel Grandi llega con una ventaja de 29 puntos sobre su perseguidor Andrea Tomio, mientras en la categoría ‘Silver’ (para pilotos debutantes) Marco Attanasio lidera con 19 puntos sobre Alessandro Mattu.

Entrada gratuita para el público

El público tendrá acceso gratuito sábado y domingo al circuito para seguir el desarrollo de este emocionante certamen tanto a la tribuna X-1, como la de meta, además de pasear por el paddock. También está previsto el domingo el siempre demandado Pit Lane Walk de 11.45-12.25 horas, al igual que todos los que vengan en moto el sábado podrán dar una vuelta controlada a la pista tras las carreras.