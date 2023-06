El jerezano Hugo González disputa en Cartaya la segunda prueba del Andaluz

Los motores de los coches del Campeonato de Andalucía de karting vuelven a rugir este fin de semana en Cartaya (Huelva) con la disputa de la segunda de las cinco pruebas con las que cuenta la competición esta temporada. La primera tuvo lugar hace ya dos meses, los días 18 y 19 de marzo, en Campillos (Málaga). Entre todos los participantes destaca la presencia del joven jerezano de 16 años Hugo González, que no tuvo demasiada fortuna en el estreno debido a problemas con su vehículo, y compite en la categoría reina pese a su juventud.

Como es habitual, los entrenamientos libres están marcados para este sábado y las carreras para el domingo en todas las categorías: Academia Paco Melero (abierta a todos los andaluces en edad comprendida entre los 7 y 9 años), Mini, Júnior, Sénior y Máster (mayores de 30 años).

Hugo, que el pasado curso fue sexto, espera mejorar sus resultados, aunque sabe que el trazado de Cartaya no es el más adecuado, ya que el asfalto no se encuentra en las mejores condiciones, es abrasivo y presenta baches. Aún así, se muestra "optimista, vamos con mucha ilusión y el objetivo de hacer una buena competición, ya que en la primera carrera tuvimos problemas mecánicos en el motor, nos penalizó mucho y no pudimos acabar en los primeros puestos. Ahora, tenemos que apurar y apostar por una conducción lo más fina posible para que los neumáticos aguanten tanto la crono como las dos carreras".

Un año más, el joven jerezano cuenta con el respaldo de varios patrocinadores (Panadería Pepe El soldado, Rectificados Reina, Restaurante Pozoalbero, Cybersur, La Cretona Colorá Cortinajes, Atunes Gadira y FIS Marina Diésel), a los que tanto él como su padre agradecen la ayuda.

Después de este cita en Cartaya, la tercera se disputará otra vez en Campillos el 2 de julio, la cuarta el 8 de octubre en Cartaya y la última, el 19 de noviembre en Villafranca (Córdoba).