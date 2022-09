El jerezano Hugo González disputa este domingo la tercera cita del Andaluz

El Campeonato de Andalucía de Karting llega este fin de semana a su tercera cita de la temporada con una nueva prueba, que se disputa este domingo 2 de octubre en el Circuito de Villafranca de Córdoba.

Más de medio centenar de pilotos se han inscrito para la prueba, divididos en las cinco categorías que componen el Andaluz: Máster (veteranos de más de 30 años), Sénior, Júnior, Mini y Academia 'Paco Melero' (pilotos de entre 7 y 9 años).

En sénior participa el jerezano Hugo González, de 15 años, que tiene depositadas en esta cita muchas esperanzas, ya que es un trazado que se le da bastante bien. El pasado curso, fue segundo en la primera carrera, cuarto en la segunda y en la tercera se vio obligado a abandonar por problemas mecánicos en su coche.

Hugo participó también en la primera cita del Andaluz en Cartaya (Huelva), con diferente suerte en las tres carreras que componen cada una de las pruebas. En la primera no pudo correr por motivos técnicos, en la segunda fue octavo y en la tercera, sexto. En Campillos (Málaga) las cosas no le fueron bien en la segunda ronda. En la primera carrera se vio involucrado en un choque múltiple de karts, el suyo salió muy dañado y no pudo seguir en pista.

La competición oficial, tras los libres del sábado, arranca a las 8:45 del domingo con el warm-up, para a partir de las 10:25 horas dar paso a los entrenamientos cronometrados. La primera de las tres carreras previstas arranca a las 12:05 horas y la última concluirá a las 16:40 horas. La ceremonia de entrega de premios está fijada a las 17:30 horas.