Hugo González defiende su primer puesto en la segunda prueba del Andaluz de karting

Hugo González participa este fin de semana en el kartódromo de Campillos en la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Karting 2025, organizada por la Federación Andaluza de Automovilismo, que movilizará a más de 70 equipos llegados desde todos los puntos de Andalucía y del territorio nacional y que servirá de test de cara a la próxima cita del Campeonato de España de Karting. La organización calcula que, entre oficiales, asistencias mecánicas y deportistas, el CAK movilizará a más de medio millar de personas, al margen del, que una vez más tendrá acceso libre al circuito.

El sénior jerezano defiende su primer puesto logrado en la primera cita de la competición autonómica, disputada el pasado mes de marzo en Villafranca de Córdoba. Campillos es el circuito favorito de González, pero no se le da nada bien y en sus anteriores carreras ha tenido problemas para lograr una buena posición. Siempre tuvo muy buenas sensaciones en los entrenamientos previos, pero no ha llegado a cuajar una gran carrera, algunas veces por mala suerte con incidencias con otros pilotos en los que salió perjudicado, por averías y otras por no colocar el set-up en su sitio.

Con la moral reforzada tras su buen trabajo en la cita de Córdoba, espera que se rompa la racha, aunque no va a ser fácil. En las últimas semanas, ha tenido graves problemas con el motor de su coche, que le han obligado finalmente a comprar uno nuevo, con todas las dificultades que eso conlleva a la hora de pilotar, ya que no ha tenido demasiado tiempo para adaptarse al nuevo.

Hugo acude a la cita "con mucha ilusión y ganas de hacer un buen papel para terminar con mi trazado gafe. Además, en esta prueba compiten pilotos del Campeonato de España y me motiva enfrentarme a ellos, ya que tienen un gran nivel".

Datos técnicos

La prueba se disputará en cinco categorías (Mini, Júnior, Sénior, Máster y Academia Paco Melero) y también se llevará a cabo la Copa de Escuderías. Durante la mañana del domingo se celebrarán las mangas clasificatorias y dos carreras por categoría. El acceso al circuito para presenciar tanto los entrenamientos libres de este sábado como los cronometrados y carreras del domingo será libre y gratuito.

El circuito

El circuito internacional de karting KartCenter Campillos acaba de renovar recientemente la homologación CIK/FIA y es el mayor y más amplio circuito de karting y alquiler de karts de la comunidad autónoma de Andalucía, con más de 1.580 metros de longitud y 120.000 metros cuadrados de extensión.

Se trata de un circuito de competición totalmente reasfaltado y mejorado en febrero de 2021, que combina largas rectas de más de 160 metros con curvas rápidas tanto en subida como en bajada gracias a su desnivel de más del 3% y con sentido de giro horario. La pista cuenta con 10 metros de ancho en todo su trazado, con 12 curvas a la derecha y 6 curvas a la izquierda.