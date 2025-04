Marc Márquez, antes del GP de España: “El objetivo en Jerez es el podio”

Preparado ya para afrontar la próxima cita del Campeonato del Mundo de MotoGP en Jerez el próximo fin de semana, Marc Márquez no ha querido dejado pasar la oportunidad de atender a la prensa española y a un afortunado grupo de fans este martes en Madrid en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0, patrocinador personal del piloto y del equipo de fábrica de Ducati.

En declaraciones facilitadas por la marca cervecera, el ocho veces Campeón del Mundo ha hecho una valoración de esta primera parte de la temporada y ha explicado los aspectos que no han cambiado en su proceso de volver a luchar por el Campeonato del Mundo de MotoGP tras su grave lesión de 2020, y volver a ser ahora indiscutible líder del campeonato: “Lógicamente, de 2020 a 2024 han sido los años más difíciles de mi carrera y también de mi vida hasta el momento, pero sobre todo han sido años en los que la palabra inconformismo ha estado más marcada en mi cabeza porque era fácil tirar la toalla, rendirse y eso es lo que me ha hecho salir adelante, siempre siendo realista, es decir, persiguiendo objetivo tras objetivo. No puedes llegar a la cima de la montaña sin haber superado todos los escalones”.

El podio como objetivo

En cuanto a la cita de este próximo fin de semana en Jerez, Márquez asegura que se encuentra “muy bien, preparado ya para el Gran Premio de España en Jerez. El año pasado allí conseguimos el primer podio de la temporada. Este año llegamos de forma muy distinta, hemos comenzado la temporada bien, con confianza y buenos resultados, e intentaremos mantener esa buena dinámica en Jerez. Eso no significa ganar sí o sí, sino que estar en el podio será el objetivo en el Gran Premio de España, ya estoy con ganas de sentir el calor de la afición española”.

Tiene claro el de Ducati que, con “el círculo ya cerrado y con el lacito puesto”, en Jerez uno de los objetivos será “evadirte de la expectación. Yo estoy agradecido de que haya esta expectación, pero allí habrá que entender la situación. Si se puede ganar, lo intentaré; si no se puede, habrá que gestionarlo”. Y es que Jerez y Márquez tienen un idilio que traspasa sentidos: “La Nieto-Peluqui es de los pocos circuitos en los que sientes el runrún de la afición. Sabes que pasará para que no te desconcentre. A mis amigos les digo: Jerez es el mejor. El mejor ambiente es en Jerez, no es porque sea español. El viernes impresiona, te vas acostumbrando”.

Por otro lado, tener a su hermano Álex segundo en la clasificación del campeonato, entre los pilotos a batir, supone para Marc “un orgullo, porque siempre he estado muy orgulloso de Álex, de cómo ha sabido gestionar las cosas todos estos años y también ahora, que lo está demostrando. Las comparaciones son odiosas y, preguntarle en todas las entrevistas por su hermano Marc, podría hacer explotar a cualquiera. Sin embargo, al contrario, él siempre lo ha llevado de una manera muy natural, intentando sumar, y los dos nos hemos ayudado mutuamente. Luego, en lo técnico, cada uno tiene su equipo y sus estrategias, su manera de ver las cosas, pero en lo deportivo nos estamos ayudando. Lo hemos hecho durante toda nuestra carrera deportiva y ahora también, aunque soy consciente de que, a final de temporada, igual me estoy jugando el título con él”.