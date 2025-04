Marc Márquez reina en el GP de Jerez: "Esta vez supe controlar las ganas de querer más"

Marc Márquez volvió a vibrar con la afición española tras imponerse con autoridad en el Sprint del Gran Premio de España de MotoGP 2025. El piloto de Gresini Racing dominó en la parte final de la carrera para sellar su primera victoria del fin de semana y reforzar su liderato en el Mundial.

"Uno de los puntos fuertes y débiles de mi carrera siempre ha sido querer más y, a veces, exagerar", reconoció el octocampeón tras bajarse de la moto. En Jerez, Márquez apostó por una estrategia más cerebral: "Este fin de semana, la palabra que más me repito es 'controlar'. Quiero ganar todo, pero si no se puede, no se puede. Hoy en la Q2 tuve dos sustos y decidí ceder un poco".

Un gesto de respeto hacia Quartararo

Marc tuvo un momento de recuerdo para Fabio Quartararo, quien se cayó durante la carrera. "No sabía que Fabio se había caído, me lo ha dicho mi hermano viniendo en el coche. Cuando nos hemos pasado en la 6, por fuera, ahí, hay que controlar porque siempre está bastante sucio".

Cuando un piloto tiene el talento de Fabio, te sorprende, como me ha sorprendido a mí, en la curva 1. Pensaba que ya lo había pasado y, en seguida, me ha devuelto el adelantamiento. Esto demuestra, una vez más, que su talento es indiscutible", reconoció. Además, Marc avisó: "Poco a poco, cuando la Yamaha se ponga a punto, Fabio será uno de los rivales más duros. ¿Por qué no mañana mismo?".

Pensando en el domingo

Márquez ya pone el foco en la carrera larga del domingo, donde espera una batalla todavía más exigente. "Mañana será una carrera muy larga, con mucho calor, y la sensación con la moto cambiará mucho de la mañana a la tarde", advirtió.

El de Cervera señaló a su hermano Álex y a Pecco Bagnaia como sus principales amenazas: "Veo a Álex y a Pecco más cerca que en Qatar, que era raro. Cuando la pista está a 45 grados, todo cambia. Hay que controlar los límites".

Con la confianza reforzada y el público de su lado, Marc Márquez sabe que en Jerez aún queda mucho que decir... y que el título pasa también por saber frenar cuando más aprieta el instinto.