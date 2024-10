María Herrera: "Estamos a este nivel por haber competido antes en otras categorías contra hombres"

María Herrera será campeona del primer Mundial de motociclismo de la historia si logra al menos sumar 18 puntos más que Ana Carrasco en las dos carreras que restan y que se disputan este fin de semana en el Circuito de Jerez. La de Oropesa ha ganado cinco carreras por las cuatro de Ana Carrasco, por lo que un empate a puntos le saldría a su favor.

La piloto comenta que Jerez es un circuito que "me gusta, hemos hecho buenas carreras aquí. Es una pena que se tire por tierra toda la temporada por la caída que provocó otra piloto, es una cosa que puede pasar en este deporte. Me lo tomo con tranquilidad, estamos siendo muy competitivos a pesar de que no he podido entrenar en muchos circuitos y no tenemos tantos datos y he sido competitiva. Voy a dar lo mejor de mí", señaló.

"Tener un campeonato femenino es muy importante -comentó- y hay que dar las gracias por la organización porque era muy complicado, nunca imaginé competir contra tantas chicas, creo que hay muchísimas más que son competitivas pero las ayudas se necesitan para llegar hasta aquí y hay que animar a más". Y es de la opinión de que tanto Ana Carrasco como ella son tan fuertes en este campeonato gracias a correr contra hombres toda la vida: "Estoy compitiendo en MotoE, que es una de las categorías más complicadas a nivel de peso de la moto porque son 240 kilos y nuestro nivel está ahí por haber pilotado contra los hombres e intentar correr contra ellos no sólo por ser la mejor chica. Si te comparas, creo que hemos sido rápidas, pero hay hombres que están en MotoGP y las mujeres aún no, ojalá poder probarlo, pero somos así por el nivel que hemos demostrado a nivel de cabeza, de querer ser como ellos y muchas vecves lo hemos conseguido".

Y con respecto a ser campeona en Jerez apunta que "sería muy bonito. Aquí me jugué el título del campeonato de España que al final lo perdí por caerme, pero teniendo opciones y que sea un Mundial es muy bonito, tengo familia andaluza, van a venir todos, es un circuito muy especial para luchar por este campeonato", afirmó.