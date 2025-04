Márquez vuelve en la cima a Jerez

Todo lo que se diga de él es poco. Llámenlo como prefieran, milagro, heroicidad, proeza, hazaña o gesta mayúscula de superación personal, epopeya, e incluso machada descomunal. Cualquier calificativo superlativo le irá como anillo al dedo. En honor a la verdad, es una auténtica barbaridad lo que está haciendo Marc Márquez en esta edición del Mundial de MotoGP, pues cinco años después de su gravísima caída en el Circuito de Jerez, que le hizo plantearse la retirada del deporte, el piloto español regresa ahora como líder del Campeonato al trazado andaluz, cual huracán colérico. Desde 2016, el octacampeón no afrontaba aquí un Gran Premio de España al mando de su categoría, pero es público y notorio que ha vuelto por sus fueros arrasando en este 2025 con Ducati, siendo, cómo no, el gran favorito para esta 5ª prueba de la temporada, primera de Europa. Marc llega en la cima a la pista jerezana, vuelve a casa con apetito voraz y una asignatura pendiente desde 2020. No le pierdan de vista.

En cada Gran Premio, de los 22 que se disputarán este año, 4 son los máximos honores al alcance de uno de los 22 pilotos participantes en este Mundial de MotoGP. Comenzando por la ‘pole position’, que es la mejor posición en parrilla de salida, merced a lograr el mejor registro absoluto en entrenamientos, pasando después por la victoria en la carrera corta al Sprint que se celebra los sábados, seguida por la vuelta rápida en carrera, que sería el tercer hito posible y, por último, la preciada victoria en el Gran Premio de los domingos. Pues bien, en las cuatro citas que el Campeonato lleva disputadas hasta ahora (Tailandia, Argentina, Américas y Qatar), salvo el triunfo en el GP de Estados Unidos que se le escapó por una caída, Marc Márquez acaparó esos máximos honores, hizo casi pleno absoluto. Inaudito, el de Cervera no dejó ‘ni las migas’ a sus rivales. Algo antológico, sin duda la ‘prueba del algodón’ que confirma su renacimiento, muestra inequívoca de la ambición, superioridad y actitud ‘canibal’ que define a este ocho veces campeón mundial de motociclismo. Sus demoledoras estadísticas son el reflejo de que va lanzado a por la novena corona mundialista (séptima de MotoGP). Nada ni nadie va a frenarlo, Marc lo quiere todo.

Marc Márquez ha conseguido de cuatro grandes premios disputados cuatro poles, cuatro victorias al sprint, cuatro vueltas rápidas y tres triunfos en carreras. / MotoGP.com

Quién lo hubiera dicho, quién lo ha visto y quién lo ve… Del negro de hace cinco años, al rojo radiante, demoledor y triunfante de 2025. Parece mentira, pero ya ha quedado atrás el duro viacrucis vivido por Marc Márquez desde aquel 19 de julio de 2020 en su violento accidente del Circuito de Jerez, por el que precisó múltiples intervenciones quirúrgicas y llegó a plantearse colgar las botas y el casco. Pero eso ya es pretérito. Para admiración y sorpresa general, el brillante deportista español le ha ‘retorcido el brazo al cruel destino’. Sí, Marc ha sabido reconducir su carrera: dejó atrás Honda para ganarse a pulso un puesto en el equipo oficial de Ducati, no sólo por ser 8 veces campeón mundial de motociclismo, sino por haber demostrado en 2024 que no había perdido facultades en los cuatro horribles años que, desde aquella grave caída de 2020 en Andalucía, llevaba a las espaldas. Muy al contrario, Márquez volvió a meter miedo y optó incluso al título en el pasado año y ahora en 2025 ya no hay quien lo pare. Quién lo hubiera dicho, quién lo ha visto y quién lo ve.

Recobrada la felicidad que hasta 2019 le llevó a conquistar ocho títulos, 79 victorias, 130 podios, 89 poles y 70 vueltas rápidas, Marquez ha recuperado su inconfundible sonrisa de oreja a oreja, así lo viene manifestando desde que se anunció su paso a la casa roja Ducati. Marc cerró la temporada 2024 (militando en el equipo satélite Gresini, con moto inferior a la oficial) en tercera posición del Mundial, tras Martín y Bagnaia, habiendo sumado tres victorias totales, 20 podios (10 en grandes premios y otros tantos en Sprint, 2 poles y 3 vueltas rápidas). Ahora en 2025, Márquez ya está otra vez en las alturas, compartiendo equipo con el italiano y bicampeón Pecco Bagnaia, ambos en igualdad de condiciones mecánicas, habiéndole derrotado en todas menos una de las pruebas disputadas hasta ahora. De hecho, tras cuatro grandes premios, Márquez lidera el Mundial y su compañero es tercero con 26 puntos menos, siendo el propio Álex Márquez, hermano del octacampeón, quien más complicaciones le está planteando con una moto de 2024, que le permite ser segundo del Campeonato con 17 puntos menos que el líder de su mismo apellido. Más emoción, imposible.

Márquez está brillando de forma excepcional como lo hizo hasta 2019 en que logró su sexto y último título de MotoGP. / MotoGP.com

“¿Estoy en un sueño? Pellizcadme, por favor!” Fue lo que escribió Marc Márquez en su cuenta oficial de Twitter tras lograr el póker en el primer Gran Premio de la temporada disputado en Tailandia. Allí consiguió el pleno absoluto: ‘pole’, victoria en la prueba al Sprint del sábado, ídem en la carrera del domingo y también la vuelta rápida, el no va más, oreja, rabo, ‘esfínter y pata’. Imagínense lo que pasa por la cabeza del piloto español tras repetir prácticamente lo mismo en los otros tres grandes premios celebrados en Argentina, Estados Unidos (solo le faltó ganar el domingo) y Qatar, llegando por fin a Jerez como líder del Campeonato. Mejor imposible. "Me define mejor mi capacidad para superar la adversidad, que los récords. En cinco años nadie hablará de mis récords, pero esa capacidad para enfrentarme a los problemas es muy importante. Ese ha sido el desafío más complicado de mi vida", declaró Márquez en la pasada prueba de Doha al periodista Oriol Puigdemont, de la publicación especializada Motorsport, antes de señalar de forma inequívoca el único momento de su vida que cambiaría: "Aquel viernes en Jerez [2020] en el que intenté volver a subirme a la moto antes de tiempo” y añadió: ”cuando cometo un error como el de este año en Austin, intento poner las cosas en perspectiva. Pienso en aquella persona que tiene un accidente en la carretera y pierde a un amigo o a un familiar. Yo cometo un error, muy bien, pero en dos semanas tengo otra carrera”.

Para describir la magnitud del momento épico que atraviesa Marc Márquez, nada mejor que exponerlo ante el espejo de este regreso a Jerez por la puerta grande. Lo hace como líder del Mundial, algo que no ocurría desde hace nueve años (2016), pues el pasado 2024, en su primera temporada con Ducati, llegaba a Andalucía en octava posición del Campeonato y, confirmando su ‘renacimiento’, acabó segundo el Gran Premio de España tras Bagnaia. En realidad, desde que inició su andadura en el Mundial de 125 cc en 2008, Marc solo ha llegado en cuatro ocasiones como líder a Jerez (tres en MotoGP y una en Moto2). Márquez, cuya primera victoria en motociclismo fue precisamente en esta pista jerezana el 17 de junio de 2007, ha conquistado aquí 3 triunfos (el último en 2019), siendo 10 los podios totales que ha acaparado en el trazado andaluz.

Ducati está volcada y revolucionada con el poderío demostrado por el piloto español. / MotoGP.com

¿Qué puede hacer Marc Márquez este 2025 en Jerez? A la vista del récord histórico en venta de entradas, con lleno hasta la bandera, sirva como corazonada una de sus últimas frases antológicas: "Hay veces que encima de la moto entro en trance; todo fluye. Cuando estoy en ese punto, con tanta confianza, no veo el riesgo y creo que nada malo puede pasar”. Di que sí, Marc, la mejor afición del mundo va a llevarte en volandas para dar la vuelta al ruedo en hombros como lo que eres: el mejor piloto de la historia y olé…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.

ASÍ HA LLEGADO MÁRQUEZ A JEREZ DE 2008 A 2025 2024 8º con Ducati tras Américas a 57 de Martín

2023 18º con Honda tras Américas a 57 de Bezzechi

2022 11º con Honda tras Portugal a 31 de Quartararo

2021 14º con Honda tras Portugal a 52 de Qyartararo

2020 con Honda Gran Premio de Andalucía se retiró

2020 con Honda Gran Premio de España fue la primera carrera y cayó

2019 4º con Honda tras Américas a 9 de Dovizioso

2018 2º con Honda tras Américas a 1 de Dovizioso

2017 3º con Honda tras Américas a 18 de Rossi

2016 1º con Honda tras Américas con 21 sobre Lorenzo (2º)

2015 5º con Honda tras Argentina a 30 de Rossi

2014 1º con Honda tras Argentina con 19 sobre Pedrosa (2º)

2013 1º con Honda tras Américas empatado con Lorenzo (2º)

2012 (Moto2) 1º con Suter tras Qatar con 5 sobre Iannone (2º)

2011 (Moto2) con Suter tras Qatar donde cayó

2010 3º (125 cc) con Derbi tras Qatar a 9 de Terol

2009 8º (125 cc) con KTM tras Japón a 26,5 de Iannone

2008 Su primera carrera en el Mundial de 125 cc con KTM, se retira

2007 Pertenece a la disciplina del equipo Monlau Competición, bajo la dirección de Emilio Alzamora. Corre sobre una KTM FRR monocilíndrica de 2 tiempos y 6 marchas. Lleva un peso adicional de unos 20 kg para poder llegar al mínimo total exigido que es de 136.[8] Consigue su primera pole en el C.E.V., en la segunda carrera, celebrada en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, el 27 de mayo de 2007 Consigue su primer podio y a su vez primera victoria en el C.E.V., en la tercera carrera, celebrada en el Circuito de Jerez el 17 de junio de 2007.