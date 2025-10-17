Matteo Vannucci se cuela en la pelea por el Mundial de Supersport300

El italiano Matteo Vannucci se ha colado en la pelea por el título mundial de Supersport300 que se decide este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El piloto del Pata AG Motorsport (Yamaha) ha logrado la superpole y saldrá primero en la Carrera 1 de este sábado. Borja Fernández, líder de la clasificación con 10 puntos sobre el australiano Carter Thompson, sólo ha podido acabar en la séptima posición, mientras que su máximo oponente sí saldrá desde la primera fila. David Salvador, tercero en discordia y también con opciones al título, se ha metido en la segunda línea con el quinto mejor crono.

No ha sido una buena jornada de viernes para Borja Fernández, con problemas ya en el entrenamiento libre de la mañana, donde no pasaba de la undécima posición a casi un segundo del mejor crono que marcaba Antonio Torres. El del Retro Traffic tampoco ha rodado cómodo en la lucha por la pole y ha acabado lejos de los tiempos de cabeza y de su máximo oponente, Carter Thompson, ganador en la Carrera 2 de Estoril y que recortaba puntos al español.

Borja Fernández, líder de Supersport300, sólo ha podido ser séptimo rodando siempre con mucho tráfico. / Manuel Aranda

Thompson ha estado siempre entre los mejores en la lucha por la pole, aunque finalmente se tenía que conformar con la segunda plaza por detrás de Vannucci, quien está completando un gran final de temporada con sus triunfos en una de las pruebas de Motorland Aragón y la primera en la última cita portugesa. En Jerez amenaza de nuevo con sumar los 25 puntos en la carrera de este sábado para añadirle sal a un campeonato en el que no tiene opciones de título.

El tercero en la pelea por el campeonato es David Salvador, quinto en la supepole y a 22 puntos de Borja Fernández. Es el que peor lo tiene en la cabalística, pero no arroja la toalla y apura sus opciones y espera una carambola, aunque sabe que deben fallar sus dos rivales para tener alguna oportunidad.