María Herrera firma la superpole y se acerca a su primer título mundial

María Herrera ha dado el primer paso para tomar ventaja en la lucha por el Campeonato del Mundo Femenino que se decide este fin de semana en el Circuito de Jerez dentro del programa del WorldSBK con el que se cierra la temporada motociclista de las motos derivadas de serie. La toledana ha firmado la 'superpole' este viernes en el trazado andaluz con récord incluido por delante de su máxima rival en la lucha por el título, Beatriz Neila. Herrera ha firmado una mejor vuelta de 1:51.572, tres décimas más veloz que Neila (1:51.880), completando una primera línea de parrilla totalmente española Paola Ramos (1:51.947).

La 6 del equipo Forward Racing Team ya había sido la piloto más rápida en la primera sesión libre disputada por la mañana (1:53.004), mejorando el crono en segundo y medio cuando las condiciones de la pista mejoraban. Ramos acababa segunda en la jornada matutina, con Neila en la cuarta plaza, colándose entre ambas Pakita Ruiz. María Herrera ha establecido, además, un nuevo récord en el trazado jerezano con el crono de este viernes, superando el que Sara Sánchez lograba hace justo un año (1:51.671).

El Mundial femenino, que este 2025 celebra su sergunda edición -en la primera la ganadora fue Ana Carrasco-, se va a decidir este fin de semana y Herrera tendrá la primera oportunidad este sábado en la primera de las mangas para suceder a la murciana en el cetro mundial de esta categoría. La toledana aventaja en 6 puntos a Beatriz Neila. Entre las múltiples combinaciones posibles, Herrera será campeona si gana la Carrera 1 y Neila no pasa del tercer puesto.