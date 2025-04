Morbidelli, con confianza ante el GP de España en Jerez

Franco Morbidelli llega al Gran Premio de España de MotoGP 2025 con confianza y determinación, tras un arranque de temporada ilusionante con el Pertamina VR46 Racing Team. En Qatar, el italo-brasileño consiguió su primer podio del año… aunque no lo celebró en el cajón.

Morbidelli cruzó la meta en cuarta posición en la carrera del domingo en Losail, pero la sanción a Maverick Viñales por presión indebida en los neumáticos le permitió escalar al tercer lugar. El trofeo lo recibió en su box, sin cava ni ceremonia, pero con la satisfacción intacta. “Sentí cosas en la moto que no sentía desde hacía mucho”, aseguró el piloto, que también fue protagonista en la carrera sprint del mismo fin de semana, logrando un doble podio.

Objetivo: consolidarse entre los mejores

“Mi inicio de temporada ha sido muy bueno”, valoró Morbidelli en la rueda de prensa previa a Jerez. “Estoy contento de llegar a un circuito que me gusta mucho como este. Aquí siempre hay un gran público y se siente la pasión. Tengo curiosidad por ver si logro mantener el nivel que mostré en Qatar”.

El trazado andaluz, uno de sus preferidos, podría ser el escenario perfecto para confirmar que está de vuelta entre los pilotos de referencia.

Autocrítica y aprendizaje

A pesar del buen resultado, Morbidelli no rehuyó el análisis. “Revisé los datos y creo que la gestión de neumáticos no fue la adecuada. Cuando Márquez llegó desde atrás junto a Viñales, me entraron dudas. Probablemente Marc era simplemente más rápido en ese momento”, explicó. “En realidad, mi consumo de neumáticos era óptimo, incluso inferior al de los demás. Me faltó gestionar con más claridad, y eso lo quiero mejorar”.

Sobre Márquez, la Ducati... y la estrategia de equipo

Morbidelli no ocultó su admiración por el rendimiento de Marc Márquez, ahora con Ducati oficial: “La forma en que ha empezado la temporada es increíble. Lo hace todo perfecto: cada sesión, cada detalle. Para ganarle hay que estar al 100 % todo el fin de semana”.

Dos italianos y dos españoles en la rueda de prensa oficial de MotoGP. / MANUEL ARANDA

También fue claro al hablar del posible juego de equipo entre Marc y Álex Márquez durante las sesiones: “Parece que se ayudan y se dan rebufo. Eso puede marcar diferencias. En la Academia no somos hermanos de sangre, pero nos apoyamos mucho. Si otros lo hacen, quizá nosotros también debamos considerarlo. Habrá que hablarlo”.

Con los pies en el suelo

A pesar del buen arranque, el piloto prefiere mantener la calma. “Los rivales son muy competitivos y estar entre los cinco primeros es muy difícil. Pero ese es nuestro objetivo, y para lograrlo tenemos que seguir haciendo lo que sabemos hacer, de la mejor manera posible”, concluyó.

Morbidelli llega a Jerez con los deberes hechos, la confianza recuperada y un objetivo claro: seguir entre los protagonistas de un Mundial que este año promete emoción en cada curva.