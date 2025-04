Acosta: "Jerez es de los grandes premios más especiales del año junto a Valencia"

Pedro Acosta llega al Gran Premio de España de MotoGP que se disputa este fin de semana en el Circuito de Jerez "contento después de ver la carrera que hizo Maverick en Qatar, que fue un 'carrerón', y las primeras vueltas mías, que me fui al decimocuarto y luego se me vio, de las primeras veces este año, adelantar y recuperar tiempo, fue un gran paso adelante, por eso creo que estamos cerca del nivel del año pasado, que es como teníamos que haber empezado", señaló.

El inicio de temporada de Acosta y KTM está siendo irregular y el murciano aspira a que las cosas comiencen a girar a su favor en Jerez: "Este será el primer gran premio en el que tendremos dos motos iguales, porque las otras carreras han sido de probar muchas cosas y decidir el domingo con qué moto salir. Va a ser el primer gran premio en el que nos vamos a centrar en trabajar. En Qatar, llevábamos todo el fin de semana con el blando y no habíamos probado el medio y de golpe fue bien el tema. No es fácil entender que el sábado teníamos tantos problemas, y muy gordos, y el domingo iba todo bien, así que hay que confiar, pues mostramos que cuando la moto va bien o no tenemos problemas somos capaces de estar delante", señaló.

Recordando Jerez 2024, señala que "no nos fue mal del todo, en la calificación venía bien, pero me caí, el sprint fue bueno y luego me caí en el 'warm up' y se me hizo todo más cuesta arriba, pero creo que esta es una pista que encaja con la KTM y que empieza a ser de las complicadas, porque venimos de circuitos muy grandes como Tailandia, América o Qatar, donde de verdad puedes poner potencia en la moto y puedes aprovechar lo que tienes", explicó.

En cuanto al Gran Premio de España, apunta que "para mí. Jerez y Valencia son los grandes premios más especiales de todo el año. Pongo Valencia también, pero porque me pilla más cerca de casa, pero al final es verdad que aquí ya empieza a ponerse el campeonato complicado, porque venimos de circuitos muy grandes, de pistas que son muy anchas, y venimos a Jerez que es muy estrecho, que es pequeña, y que damos 30 vueltas en una carrera. El calor que da la afición es muchísimo más grande que el que podemos recibir en lo personal en cualquier otro circuito.