¿No es seguro el Circuito de Jerez? Varios pilotos del Mundial de MotoGP han expresado su preocupación por la seguridad en diversos puntos del trazado jerezano. Las caídas de Marc Márquez y Pol Espargaró en la curva 7 este sábado durante los entrenamientos han levantado la voz de alarma entre el paddock de MotoGP. El asunto ya se había tratado en la reunión de seguridad previa al Gran Premio y tanto los rectores del trazado como Loris Capirossi, asesor de seguridad de MotoGP, han tomado nota.

Sin embargo, algunos pilotos no han esperado más y se han quejado públicamente. Uno de los que se han expresado con más claridad es Aleix Espargaró: "Parece que en Jerez tenemos que esperar a las caídas para entender lo peligrosa que es la pista por las escapatorias. Las barreras están muy cerca de la pista y MotoGP es cada vez más rápido. La curva 7, solo para dar un ejemplo, tiene los air-fence muy cerca de la pista".

En efecto, las MotoGP cada vez son más rápidas y el Circuito de Jerez es "de la vieja escuela", como recuerda Álex Márquez, un trazado que es de los más veteranos del Mundial y que sufrió su última gran transformación en 2002 y, aunque ha seguido adaptándose a los tiempos, no está a la altura de los circuitos más modernos en materia de seguridad. Este fin de semana Jack Miller ha alcanzado la velocidad máxima de una MotoGP en Jerez: 298.3 kilómetros por hora en la Q2.

Joan Mir, que no ha escondido nunca que Jerez no es de sus pistas favoritas, también se ha mostrado crítico con la seguridad del trazado: "Vamos muy rápido, las escapatorias están muy cerca y esto hace que cuando te caes en una curva rápida siempre toques el muro y eso de llegar y tocar el muro es jugar con fuego. A veces te cuelas en una curva rápida y ya estás en la gravilla. La seguridad está mejorando en todos los circuitos y por eso ahora nos quejamos de éste. Está mejorando todo y vemos que hay muchos circuitos que tienen el asfalto y la gravilla muy lejos. Aquí no".

Tras la reunión de seguridad, se tranquilizó a los pilotos asegurándoles que Jerez acometerá mejoras en varios puntos conflictivos del trazado. Uno de ellos es la curva 1, donde la velocidad a la que se llega a esa zona ya ha provocado alguna que otra caída con el piloto y la moto alcanzando los 'air-fence'. En la ecuación no entraba, de momento, la curva 7, una zona donde habitualmente no se dan caídas. No obstante, tras el accidente de Márquez, quizá haya que replanteárselo.

A falta de que se pronuncie el mayor de la saga, su hermano Álex sí se ha expresado, introduciendo un nuevo elemento que puede ser clave, la crisis económica: "Jerez es un circuito de la vieja escuela, sí que han hecho remodelaciones, pero cada vez vamos más rápido y las escapatorias se quedan más pequeñas. En la Comisión de Seguridad se habló de hacer algunas más grandes, pero a ver si con la situación económica que hay se puede. Si nos ponemos a mirar... curva 1, curva 5, curva 6, 10... hay que remodelar. Son muchas curvas y mucho dinero, pero sí, hay puntos donde es peligroso. Hay que intentar tener más espacio en el futuro".

Fabio Quartararo también ha dado su opinión y ve complicada la situación porque "si no me equivoco, la curva 13 está justo detrás de la 7, no sé cómo van a solventarlo. Esa curva 7 es peliaguda, hemos visto la caída de Márquez y cómo ha llegado muy rápido al 'air-fence'. Es difícil apuntar o decir qué pueden hacer para mejorarlo".

Y en términos similares se manifestó Franco Morbidelli: "Lo hablamos en la comisión de seguridad, van a tratar de mejorar el área de escapatoria y hay un par de curvas donde lo van a hacer; pero la curva 7 no está incluida. Con el tiempo, pienso que se solucionará. Este circuito es fantástico, es increíble pilotar aquí, pero es cierto que las escapatorias están cercanas. He tenido un susto, me quedé sin frenos en la curva 6 y vi que se venía el mundo muy rápido".