Jerez entrega los Premios del Motor 2022

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha sido escenario de la entrega de los IV ‘Premios del Motor Ciudad de Jerez’ que han sido concedidos en esta edición al campeón del Mundo de Moto3 en 2021 y ahora piloto de Moto2, Pedro Acosta, al ingeniero Santi Hernández (jefe técnico con Marc Márquez en el equipo Honda Repsol de MotoGP), al jefe de mantenimiento del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Pablo Fernández, y a la firma de la bebidas energéticas ‘Red Bull’.

Los Premios del Motor Ciudad de Jerez son los galardones que concede el Consejo Local del Motor, un consejo sectorial de participación ciudadana, adscrito al Servicio de Deportes. Con su instauración hace ahora cuatro ediciones se rinde reconocimiento honorífico a personas individuales, empresas o actividades que destacan por la defensa del mundo del motor en sus diferentes vertientes, ya sea a nivel empresarial, cultural, deportivo o de cualquier otra índole.

Los Premios del Motor Ciudad de Jerez suman el prestigio del Gran Premio de España, en vísperas de su celebración, a personas y entidades que hacen de Jerez la denominada ‘Catedral Mundial del Motociclismo’.

Se trata de una iniciativa institucional de primer orden, que muestra las bondades de Jerez ante el mundo como ciudad hospitalaria, acogedora y capacitada para acoger grandes eventos de proyección internacional, con el marco de sus señas de identidad propias como los vinos, el flamenco, el caballo y también el motor.

Como se ha referido, el primer galardón, que valora los méritos deportivos, culturales o empresariales relacionados con el mundo del motor durante el último año ha sido adjudicado al piloto de Moto2 y campeón mundial de Moto3 Pedro Acosta.

El segundo premio, que reconoce la trayectoria más relevante de personas o entidadades vinculadas al mundo del motor, ha sido concedido al ingeniero jefe de Honda Repsol, Santi Hernández. El tercer premio, que distingue las aportaciones individuales o colectivas al mundo del motor de la ciudad y/o la contribución al prestigio del Circuito de Jerez-Ángel Nieto ha recaído en Pablo Fernández.

El cuarto premio honorífico, que se entrega a aquellas personas, colectivos o empresas que han destacado en la difusión y proyección local, nacional e internacional de las distintas actividades relacionadas con el mundo del motor, ha sido otorgado a la compañía de bebidas Red Bull.

El jurado de los IV Premios del Motor Ciudad de Jerez ha concedido los premios por unamimidad, haciéndose públicos el pasado 22 de abril. Junto a la vicepresidenta de Cirjesa, Laura Álvarez, han participado en esta elección los siguientes miembros del jurado: el delegado de Deportes, Jesús Alba; el director-gerente del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Cayetano Gómez; los miembros de la comisión del Pleno del Consejo Local del Motor Antonio Rosado, José Hermosín Iniesta y Dolores Rosado; el periodista y escritor Jesús Benítez; el presidente de la Asociación de Reparadores de Automóviles de la Provincia de Cádiz (ASORECA), Félix Moreno; el fundador de Racing Engineering, escudería de automovilismo española Alfonso de Orleáns-Borbón, y el periodista deportivo de Onda Cero Óscar Langa.

PEDRO ACOSTA

Campeón mundial de Moto3. Premiando a Pedro Acosta, la Ciudad de Jerez reconoce una de las hazañas más históricas que se hayan conocido en los 73 años de historia del Mundial de Motociclismo, al igualar el récord que ostentaba desde 1990 el italiano Loris Capirossi de conseguir un título de campeón en su primera temporada en la competición, por solo un día no lo batió. Además, nunca antes un novato español logró tal proeza con sólo de 17 años y 166 días de edad, siendo también el primero a nivel internacional en anotarse como rookie 4 podios y 3 victorias consecutivas, una de ellas en Jerez en su formidable y apoteósico 2021.

Pedro Acosta vino al mundo en la localidad murciana de Mazarrón el 25 de mayo de 2004. Su padre, del mismo nombre, es pescador de profesión y su madre, Mercedes Sánchez, dio a luz a otras dos hijas (Miriam y María) antes que a él. A los cinco años comenzó a practicar taekwondo, pero aquella fue una experiencia relámpago para olvidar. A partir de ahí, probó suerte con la bici de trial, llegando a subcampeón regional, premiándole su padre con una moto de cross que le encandiló. Su madre llevó un buen día a Pedro al Circuito de Cartagena para su ‘bautismo’ sobre asfalto con siete años. Su ‘descubridor’ y escudero Paco Mármol, instructor del trazado cartagenero lo ha explicado casi gráficamente: “Pedro empezó a llorar y no quería correr, decía que le daba miedo. Tuve que insistirle que solo se trataba de un entrenamiento, que peor no lo podía hacer porque estaba el último. Pero no había manera. Dijo que me llevara la moto, que él se iba del circuito. De hecho, hubo un momento en que me dejó solo en la parrilla con la moto y él se fue caminando. Al final salió e hizo una carrera muy buena. Ese día parece que cambió el chip de su vida”.

Tras instruirse en certámenes nacionales, como la Cuna de campeones y alcanzar el título en el Campeonato de España de PreMoto3, Pedro Acosta tuvo su debut internacional en 2018 disputando tres carreras del Mundial Junior.

En 2019 dio el salto a la Red Bull Rookies Cup, perdiéndose las dos primeras carreras por una grave caída sufrida en los entrenamientos de Jerez, con la mala experiencia de una conmoción cerebral. Aun así cerró el año con tres victorias y fue subcampeón.

En 2020, pese a romperse una pierna a principios de año, Pedro Acosta arrasó con seis victorias en las seis primeras pruebas y unió ese título al tercer puesto en el Mundial Junior de Moto3, donde cosechó tres victorias. De este modo, Pedro Acosta logró sin dilación el pasaporte para el Mundial de Motociclismo de 2021 con el afamado equipo Red Bull KTM Ajo de Moto3, donde ha llegado y besado el santo, pues ya en su primera carrera de Qatar fue segundo y se anotó también el triunfo en las tres restantes (Doha, Estoril y Jerez).

Pero no solo de triunfos vive un campeón, la regularidad también le lleva a lo más alto, pues tras ese exitoso paso por el Circuito de Jerez, fue octavo en Francia, repitió idéntico resultado en Italia, acabó séptimo en Cataluña y volvió a ganar en Alemania, terminó cuarto en Holanda (pasando la noche previa en el hospital por caída).

Venció más tarde en Styria, fue cuarto en Austria, decimoprimero en Inglaterra y no puntuó en Aragón. “Me caí por cabezón, pero así aprendo”, dijo ese día, al que siguió un séptimo puesto San Marino y un octavo en América, carrera en la que tuvo una brutal caída de la que salió milagrosamente ileso. Tras ella, llegó la hora de sentenciar el título, a Pedro le tocó aplicarse en las tres carreras finales. Fue tercero en Misano y en la penúltima de Portimao, su único rival, Foggia, que lleva cinco años en Moto3, tiró la toalla con caída ante un heroico novato Pedro Acosta que, saliendo el 14, ganó la carrera del título. “Me pasé la última vuelta llorando”, fueron sus primeras palabras. Pura épica. Pese a la altísima competitividad de su categoría, que incluye a veteranos curtidos, Pedro Acosta hizo de su precocidad virtud, pues solo dejó de puntuar en un Gran Premio (Aragón), manteniéndose en los restantes, salvo uno, entre los diez primeros. Impartiendo clases magistrales, el piloto levantino se convirtió en el español más precoz que logra el título en su primera temporada, sin olvidar que en 73 años del Mundial ningún novato labró la proeza de 4 podios y 3 victorias consecutivas.

En 2022, Pedro Acosta está aprendiendo los entresijos de Moto2, donde tampoco pasará desapercibido y todos lo ven llegando muy pronto a MotoGP, donde a buen seguro seguirá ensalzando esa épica que la Ciudad de Jerez reconoce entregándole su Premio del Motor.

SANTI HERNÁNDEZ

Jefe de Mecánicos de Marc Márquez

Premiando a Santi Hernández, jefe técnico de Marc Márquez, la Ciudad de Jerez rinde merecido reconocimiento a uno de los ingenieros con mayor prestigio y éxitos en el Mundial de Motociclismo. Se logra ensalzar a uno de esos héroes que, aún estando en la sombra, son fundamentales para alcanzar tantos triunfos continuados.

Si a un gran talento se le une el empeño de tu entorno, el camino hacia el éxito está enfilado. Así fue como Marc Márquez inició muy de pequeño su arrolladora trayectoria deportiva y, con sólo 29 años, atesora ya ocho títulos mundiales de motociclismo, seis de ellos en la cilindrada reina de MotoGP. Tales logros son fruto del ingenio nato que define al formidable piloto español y del esfuerzo añadido, entre otros, de su segundo ‘cerebro’ en la sombra que bien merece un Premio del Motor Ciudad de Jerez por una carrera igualmente exitosa.

Santi Hernández, nacido en Santa Coloma de Gramanet el 18 de noviembre de 1975, es el ingeniero jefe de Marc Márquez en el equipo Honda Repsol, artífice de que la moto pilotada por el octacampeón de Cervera esté siempre a la altura de su genialidad. Como a su pupilo, de ‘casta le vino al galgo’, pues el padre le metió también el gusanillo en la sangre para convertirse en preparador de motocicletas de competición.

Este reconocido técnico español, meticuloso y humilde donde los haya, lleva 12 años ‘traduciendo’ las emociones e impulsos de Márquez para darle una moto ganadora. Su voz es de las más autorizadas en MotoGP y, por descontado, para la todopoderosa marca japonesa Honda, como magnifico interlocutor del superdotado ‘número 93’, que en realidad es el ‘number one’ del Mundial de Motociclismo. Premiando a Hernández se premia también a uno de esos héroes que, aún estando en la sombra, son fundamentales para alcanzar tantos éxitos continuados.

Santi Hernández lleva en el Mundial de Motociclismo, desde 1996. En estos 26 años, además de Marc Márquez, ha trabajado como técnico de suspensiones con pilotos como Gibernau, Barros, Biaggi, Álex Crivillé con el que ganó el Mundial en 1999 o Valentino Rossi con quien consiguió el título en 2003, por lo que en su profesión y en el mundo de la competición en general, esta distinción que le otorgue Jerez se vería más que merecida y justificada.

PABLO FERNÁNDEZ

Jefe de Mantenimiento del Circuito de Jerez

Premiando a Pablo Fernández Saldado, jefe de mantenimiento del Circuito de Jerez, su Ciudad le reconoce esa sacrificada dedicación que ha demostrado desde el origen del trazado andaluz en 1985, para que éste exhiba, carrera a carrera y año tras año, la imagen modélica y competitiva que le distingue en todo el mundo. Pese a las extensas 112 hectáreas que componen las instalaciones del circuito jerezano, Pablo Fernández y el equipo que trabaja en su departamento, con refuerzo especial en grandes premios, se afana en arduas labores que van desde los cuidados a la propia pista con sus exigentes zonas de seguridad, a la jardinería, limpieza, pintura, electricidad, logística, etcétera, todo debe estar en su sitio y listo para el cronómetro.

Pablo Fernández, nacido en 1958, ha vivido con tal empeño y pasión la tarea profesional que es reconocido por toda la familia del mundo del motor que transita por el Circuito de Jerez con sus necesidades, tanto para competiciones, entrenamientos y demás eventos. Cuando siendo empleado del Ayuntamiento fue enviado a construir los puentes metálicos para la Fórmula 1 en 1986, tuvo una actuación tan meritoria que ya hizo del Circuito su casa. En ella ha estado siempre casi de sol a sol, e incluso bajo el diluvio, o con pista inundada por el barro, para rotos o descosidos y, cómo no, para que el asfalto esté tan impecable como el ovni de la recta de meta, que no se mantiene por extraterrestres.

Para ver a un campeón victorioso, alguien tuvo que construirle un podio, pues los genios no exhiben sus triunfos por si solos. Hay muchos héroes anónimos tras estos 36 años de gloria que ha dado de si el Circuito de Jerez. Ninguno de ellos sale en televisión, ni dan vueltas de honor tras una jornada triunfal, pero son también artífices directos del éxito cosechado por el trazado andaluz en estas casi cuatro décadas ya. Los cabellos blancos de Pablo Fernández describen bien ese sacrificio abnegado que le hacen merecedor de este Premio del Motor Ciudad de Jerez.

RED BULL

Patrocinador del Circuito de Jerez

Premiando a Red Bull, patrocinadora del Gran Premio de España de MotoGP, los Premios del Motor Ciudad de Jerez reconocen la fidelidad y apuesta decidida de una gran compañía por esta ciudad y nuestro Circuito, pues lleva seis años ininterrumpidos asociando su imagen con la del trazado jerezano, proyectándola en los cinco continentes a través de sus poderosas campañas de difusión y vanguardistas herramientas de comunicación. Red Bull ha demostrado un fuerte compromiso con los deportes en todo el mundo, incluido el Campeonato del Mundo de MotoGP.

Red Bull no solo está presente en todas las categorías al asociarse con una amplia gama de atletas y equipos, sino que también es un contribuyente significativo a la escena de las carreras de motociclismo a través de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, uno de los programas de desarrollo de talentos más exitosos. Red Bull es patrocinador principal y coorganizador de la Copa. En general, Red Bull merece este Premio del Motor Ciudad de Jerez porque a un Circuito como el de Jerez también le da alas.