¿Qué necesita Razgatlioglu para ser campeón en Jerez?

El Mundial de Superbike vuelve a decidirse en el Circuito de Jerez un año más. Como en los dos anteriores, la pista jerezana que cumple 40 años este 2025 va a coronar al campeón de la presente edición del WorldSBK. La lucha llega a su fin en el trazado Ángel Nieto con dos únicos pilotos aspirando al cetro, el campeón vigente, el de BMW Toprak Razgatlioglu y el italiano de Nicolo Bulega (Ducati), los dos mismos contendientes que se batieron el cobre en 2024 con final feliz para el turco.

Toprak se despide este fin de semana de Superbike para emprender la aventura en MotoGP con el Pramac Racing Yamaha, pero antes quiere certificar su tercera corona de WorldSBK, desempatando con el talaverano Álvaro Bautista, campeón en 2024 en Jerez y que se ha visto lastrado -nunca mejor dicho- estas dos últimas temporadas por el reparto mínimo de peso entre moto y piloto, del que ha salido gravamente perjudicado. El de Ducati alcanzó la tercera plaza de la general el pasado fin de semana en Estoril y aspira a mantenerse en el podio antes de abandonar el equipo oficial de Ducati para enrolarse en el Barni Spark Racing Team, sin abandonar por tanto la marca italiana.

Todo a punto

Pero el centro de atención estará desde este viernes en la pelea por el título entre Toprak y Bulega. El turco suma un total de 580 puntos por los 541 de Nicolo. Son 39 puntos de ventaja y el primer 'match ball' lo tendrá el sábado en la primera de las carreras del fin de semana para la categoría reina. Las cuentas en BMW están muy claras: a 'Razga' le vale con acabar por delante de Bulega para proclamarse campeón o bien que el italiano no pase de la decimocuarta plaza, en cuyo caso no le haría falta ni puntuar.

En caso de que el italiano cruzara la bandera a cuadros por delante de Toprak -excepto si acaban 14º y 15º-, recortaría distancias y la pelea se prolongaría hasta el domingo en la Carrera Superpole a 10 vueltas o bien a la última del certamen y aunque parece poco probable que esto último vaya a suceder, en motociclismo todo es posible. Bulega lo tiene harto complicado, ya que debe remontar una desventaja de 39 puntos con 62 puntos en juego.

Un calco de 2024

Razgatlioglu y Bulega también llegaron primero y segundo a la última cita del Mundial del pasado año, celebrada en Jerez. Entonces, el turco tenía aún más ventaja que ahora y llegaba con 46 puntos sobre Bulega. Las matemáticas decían entonces que al de BMW le bastaba con acabar la Carrera 1 con 37 puntos de ventaja sobre Bulega. El italiano se llevó la primera de las mangas, pero el campeón fue Toprak en una carrera sin historia. Le bastaba acabar entre los tres primeros en la Carrera 1 de SBK para proclamarse campeón y así lo hizo acabando segundo tras Bulega.

'Razga' ha ganado tres carreras en Jerez, dos en 2021 y la del pasado año en la Carrera 2, mientras que Bulega ganó la Carrera 1 y la Superpole, aunque también se proclamó campeón de WorldSSP en 2023 en el trazado andaluz.