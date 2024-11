Renaud Cuppens y Hampus Eriksson triunfan en las Finales Mundiales Lamborghini en Jerez

Las Finales Mundiales del Trofeo Lamborghini han arrando este sábado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto tras una semana completa de entrenamientos y carreras a cargo de los distintos certámenes continentales de la marca italiana en todo el mundo (Asia, Europa y Norteamérica), que ponían fin a la disputa de su 6ª prueba de la temporada coronando a sus campeones y preparándose para este sábado y domingo en el que toman parte en las finales mundiales para cada una de las categorías en liza.

La climatología benigna acompañaba en esta primera jornada de finales mundiales con mucho ambiente de público disfrutando del amplio catálogo de Lamborghini expuestos en el paddock, punto de encuentro de numerosos aficionados llegados tanto desde localidades cercanas como otros muchos con los que este departamento pudo contactar procedentes de sitios tan dispares como Córdoba, Málaga, Madrid o Salamanca. Y es que además de ver los modelos de la firma de cerca, hacerse fotos, selfies, subirse en simuladores Lamborghini y otras actividades más en una concentración por metro cuadro de Lamborghini difícil de ver en otras circunstancias, los fans también tuvieron oportunidad de disfrutar de las dos carreras programadas en la jornada de este sábado y de esta forma ver en acción el modelo Huracán que es el usado para el Super Trofeo pero lógicamente adaptado para la competición.

Los aficionados han podido ver de cerca estos bólidos. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

La primera de las mangas World Finals para las categorías AM-LC y World Finals PRO+PRO AM fue la que abrió el día de pruebas. En la primera de ellas, 31 participantes auguraban una carrera movida y espectáculo garantizado que no defraudó a los aficionados que en 50 minutos de duración vieron cambios en el liderato, la salida en varias ocasiones del Safety Car y una estrecha lucha final por la victoria con toques entre los aspirantes al triunfo que finalmente iba a las manos del piloto belga Renaud Kuppens, seguido a menos de dos segundos por la dupla Glenn McGee y Anthony Mcintosh. Tercer peldaño del pódium para Stephane Tribaudini y Piergiacomo Randazzo. La segunda y última carrera de la jornada era para la categoría Pro+Pro AM donde se imponía Hampus Eriksson en una prueba donde tuvo trabajo el Safety Car en varias ocasiones lo que para el espectáculo y los aficionados es interesante, no en vano, se reagrupan los participantes que vuelven a luchar metro a metro de nuevo tras la retirada del coche de seguridad en pista a modo de una nueva salida.

Este domingo finalizan las finales Lamborghini con las segundas mangas de carreras para las categorías AM+LC y PRO+PRO AM que tendrán el respectivo horario de 11.50 y 14.40. Hay que recordar que la entrada al Circuito es gratuita con invitación descargable en la web del trazado jerezano en su sección de Eventos.