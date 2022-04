Putin responderá a las amenazas estratégicas con "ataques relámpagos"

"Los ataques aéreos en Azovstal no disminuyen. No hay silencio, los intentos de asalto (de las instalaciones) se repiten una y otra vez, a pesar de todas las declaraciones" y anuncios por parte de Rusia de establecer un alto el fuego en la zona, dijo Petro Andriuschenko, asesor del alcalde de la castigada ciudad.

No obstante, el Ejército de Ucrania sí confirmó ataques en la región de Odesa, en el mar Negro, donde fue atacado un puente sobre el estuario del río Dniester, impactado por misiles rusos por segundo día consecutivo.

Una información que no fue confirmada por la parte ucraniana, que afirmó que las regiones del centro y oeste del país pasaron una noche "relativamente tranquila".

Putin destacó que Rusia dispone de "todos los instrumentos para ello", en alusión al armamento hipersónico. Armamento "del que ahora nadie puede presumir. Y nosotros no vamos a presumir. Los usaremos si hace falta. Y quiero que todos lo sepan", subrayó. "Todas las decisiones al respecto ya han sido tomadas", agregó.

El alcalde de Kiev cree que el objetivo es todo el país

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, aseguró ayer que el objetivo de Rusia es ocupar la capital de Ucrania e invadir todo el país, pese a que actualmente ha redistribuido sus tropas para lanzar una ofensiva en el este. "Los rusos tratan de ocupar todo el país. Hace unos años, pensábamos que el objetivo era Crimea y no lo es. (Pensábamos que eran las regiones de) Donetsk y Lugansk, y no lo es. El objetivo sigue siendo Kiev, la capital de Ucrania, porque tiene un estatus simbólico, es el corazón del país", dijo Klitschko tras intervenir telemáticamente ante el Comité Europeo de las Regiones. No obstante, "estoy más que convencido de que ganaremos", aseguró.