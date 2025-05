El surrealista mensaje de la Casa Blanca por el Día de Star Wars con Trump con un sable láser

Washington/La Casa Blanca ha provocado una nueva polémica con el tuit que ha publicado este 4 mayo con motivo del Día de Star Wars. Su cuenta oficial, @WhiteHouse, ha difundido una imagen generada por inteligencia artificial del presidente de EEUU, Donald Trump, con un sable láser acompañado de un controvertido mensaje. Rápidamente se ha hecho viral.

El mensaje incluye una crítica a los "lunáticos de la izquierda radical", a quienes acusa de intentar traer de vuelta a la galaxia a los "lores Sith, asesinos, capos de la droga, prisioneros peligrosos y conocidos pandilleros de la MS-13 (Mara Salvatrucha)". Curiosamente, en la imagen, un fornido Trump porta un sable de luz rojo, que es el caracterísco de los siths en la saga creada por George Lucas.

La publicación afirma que estos grupos no representan a la Rebelión, sino al Imperio. Concluye el mensaje con "May the 4th be with you" ("Que la fuerza te acompañe), frase que se repite para dar suerte en las películas y motivo por el que se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo.

La imagen y el texto han provocado una reacción mixta. Los partidarios de Trump han elogiado la publicación como una muestra de ingenio y una crítica efectiva a sus oponentes políticos. Sin embargo, críticos y opositores han calificado el mensaje de ofensivo, divisivo y una banalización de problemas sociales graves.

Analistas políticos señalan que este tipo de mensajes, aunque controvertidos, son característicos del estilo de comunicación de Trump, quien a menudo utiliza la ironía y la provocación para generar atención y movilizar a sus seguidores. La polémica publicación ha generado un intenso debate en las redes sociales, con usuarios divididos entre quienes la consideran una sátira política y quienes la ven como un ejemplo de discurso de odio.

La Casa Blanca no ha emitido comentarios adicionales, pero el hilo ha iniciado una larga cadena de memes burlándose del error del sable láser o generando nuevas imágenes por IA que ridiculizan al mandatario.