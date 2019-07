Preocupación entre el gremio de taxistas ante el estreno de Uber

La llegada de Uber a la Bahía de Cádiz se ha producido con muchas dudas entre los usuarios y grandes cantidades de rechazo entre el gremio del taxi, preocupados ante la irrupción de los VTC.

Este medio ha estado hablando durante este día de estreno con diferentes profesionales del taxi, que en su mayoría han expresado en voz alta los reparos que tienen ante esta nueva competencia.

"Esto es como el libro de García Márquez, 'Crónica de una muerte anunciada", comenta un veterano taxista gaditano. "Era cuestión de tiempo, pero claro la gente que no está puesta en el tema y no sabe cuál es realmente el problema se cree que al colectivo del taxi lo que le da coraje es que haya competencia, y nada más lejos de la realidad, competencia tiene que haber, es bueno que exista en todos los colectivos, sobre todo porque al final son alternativas al cliente; ahora bien, a lo que no estamos dispuestos es a que la competencia sea, entre comillas, desleal. El hecho de que por ejemplo a nosotros nos rija el ayuntamiento e Industria, nos impongan unos horarios, unas tarifas, que no podemos recoger en ningún sitio, llevar el coche a la ITV cada dos por tres, y ellos se rijan por sus propias normas, que se pongan los precios, que suben o bajan dependiendo de la demanda... no nos parece lo más adecuado".

No obstante, este conductor también tiene claro que Uber nace como respuesta a algunas malas prácticas en algunos profesionales del taxi. "Es un cúmulo de cosas, porque también hay gente de mi propio sector, con esto que estoy diciendo, que pensará que me estoy disparando al pie, y no es así. También nosotros influimos en que aparezcan este tipo de empresas. ¿De qué hablo? Pues de la vestimenta de algunos compañeros por ejemplo, del querer cobrar un poco más en algunos casos, que son muy pocos, afortunadamente, pero que influyen, claro que influyen. Todo esto hace que el taxi no esté en la pole position".

"Nosotros, por resumir, queremos competencia, pero jugar con las mismas cartas, no que haya uno jugando con cartas marcadas. Yo pongo siempre el mismo ejemplo: dos fruterías en la misma calle, una paga religiosamente sus impuestos y la otra los paga pero lo que considera oportuno. En fin, ya tenemos a Uber aquí y nada, espero que el Ayuntamiento no nos deje desamparados. A ver si es verdad y desde San Juan de Dios nos amparan", concluyó.

Que sepan los taxistas gaditanos y sus familias que desde el Ayuntamiento vamos a defender y respaldar su sectorFrente al modelo de Uber que busca implementar la precariedad laboral y la elusión fiscal, nos posicionamos junto a los y las taxistas pic.twitter.com/PVff4qTwFE — José María González (@JM_Kichi) 25 de julio de 2019

Pese a todo, en este primer día los taxistas de la capital todavía no han notado la diferencia. Creen que no durará mucho la travesía de Uber por la ciudad, ya que han comprobado que son más caros, y opinan que en cuanto la población se dé cuenta de las diferencias de precio seguirán utilizando la plataforma de taxis. Algunos taxistas destacan posibles virtudes de la competencia que les ayudan a atraer clientela, "cómo es la posibilidad de saber el precio antes de realizar el viaje".

Otro taxista decía que “ellos mismos se irán”, confiando en que perderán clientela con el paso de los días, ya que “conforme más Uber haya en la ciudad más caros serán los viajes”.

Ante la posibilidad de que desaparezca esta plataforma de VTC como sucedió en otras ciudades entienden que no hará falta mucha ayuda del Ayuntamiento por el mismo motivo comentado anteriormente, defendiendo que lo más barato perdurará.

San Fernando

Al colectivo del taxi de San Fernando no ha sorprendido la puesta en marcha del servicio de Uber en la Bahía. "Se estaba extendiendo y era evidente que iba a llegar aquí, al sur. Ya estábamos preparados", asegura Antonio Jesús de la Hoz, presidente de la Asociación Grupo Local del Taxi de San Fernando. Ante estas novedades, el grupo también denominado PideTaxi San Fernando reclama al gobierno local -con la implicación de la Policía Local- un control exhaustivo de su funcionamiento y a pesar de la falta de regularización por parte de la Junta de Andalucía pide que estos vehículos de VTC cumpla con los requisitos básicos.

"Funcionan desde la base que establezcan a partir de precontrataciones", recuerda De la Hoz. Se refiere a la obligación de contar con el nombre y apellido de la persona que contrate y del servicio que van a realizar en el momento en que salgan de su base. "No pueden estar dando vueltas por la ciudad para captar clientes, tampoco estar parados en los centros urbanos o cerca de una parada de taxi, porque para eso estamos nosotros", concreta el responsable del Grupo Local del Taxi de San Fernando. De la Hoz pone un ejemplo: desde su base en el polígono de Tres Caminos puede ir a buscar al cliente en un punto de la ciudad para llevarlo al aeropuerto, pero desde allí tiene que volver a su base y no coger un servicio no contratado previamente.

En la zona ya existen algunos operadores que trabajan con licencia VTC que no trabajan con aplicaciones como Uber o Cadify y que cumplen con las normas mencionadas. Antonio Jesús de la Hoz menciona a Autocares Rico que tiene este servicio con base en Tres Caminos. Frente a eso ahora pueden encontrarse con que vengan a realizar estos servicios VTC no habituales del lugar, solo necesitan tener licencia de la comunidad autónoma.

Chiclana