Extrañas amistades en la Diputación de Cádiz

Decía Bismarck que con la política pasa como con las salchichas, “mejor no saber como se hacen”. Los entresijos del poder a menudo se convierten en un terreno pantanoso a la que los ciudadanos de a pie prefieren no arrimar sus narices. El problema es que, por más que el pueblo simule indiferencia, están jugando con su dinero, con la caja común. Y más temprano que tarde alguien se sentirá ultrajado.

El bochornoso espectáculo que se vivió el miércoles en el pleno extraordinario de Diputación, con la ausencia de varios diputados socialistas para permitir sacar adelante una propuesta del PP, no es nuevo ni se verá por última vez en esto que se ha dado en llamar democracia. Podría decirse que el Palacio Provincial vivió su particular Tamayazo, al estilo del protagonizado por los diputados socialistas de la asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que en 2003 se ausentaron del pleno que debía investir a su compañero Rafael Simancas como presidente provocando la repetición electoral y el posterior triunfo de Esperanza Aguirre. En Cádiz no estaba en juego tanto, o sí, nunca se sabe, porque, lo crean ellos o no, lo que exponen cada vez que votan en nombre de las personas que les eligieron es su honorabilidad. Y el miércoles ésta quedó en entredicho.

La pregunta que flota en el ambiente es por qué los socialistas José María Román y Víctor Mora no acudieron a un pleno en el que se había incluido como urgente un punto que había dejado de serlo hace ya mucho, exactamente desde el momento en que se había rechazado en dos ocasiones anteriores. Pero esta vez faltaba Fernando López Gil, que se ha marchado al Parlamento andaluz, y su sustituto aún no se ha formalizado. Así pues, si otros dos socialistas rompían la disciplina de voto, al PP, o mejor dicho, a Germán Beardo, alcalde de El Puerto, le bastaría el voto de calidad de la presidenta para salirse con la suya y lograr a la tercera la desascripción de la Finca El Madrugador del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) y su regreso a manos de la propia Diputación de Cádiz. La posible cesión futura al Cádiz CF –que ya hace uso de una parte del complejo portuense– siempre ha estado sobre la mesa en una partida de póker al descubierto. Beardo está empeñado en sacar rédito político de una hipotética mudanza del club de la capital a su población y lo que también resulta sorprendente es que Bruno García, no solo presidente provincial del PPsino alcalde de Cádiz, se ponga de perfil ante estas maniobras.

A fuego lento

Es necesario explicar que el pleno extraordinario se convocó oficialmente el día antes de su celebración pero los diputados sabían de su programación desde hacía dos semanas. El 16 de julio, tras la celebración del pleno ordinario del mes, Juan José Ortiz, vicepresidente de la corporación provincial –curiosa también su anuencia con Beardo y sus planes para El Madrugador cuando no hace tanto se oponía con fiereza– escribió en el grupo de whatsapp de los portavoces que el día 30 se iba a convocar un pleno urgente para aprobar medidas como la inaplazable actuación en Valcárcel. Lo advirtió a fin de que las agendas de los diputados quedaran liberadas. Nadie opuso resistencia.

Imagen de uno de los edificios de El Madrugador. / Miguel Ángel González

Sin embargo, ni Román ni Víctor Mora hicieron acto de presencia. Detengámonos en el primero. La ausencia del alcalde de Chiclana de la votación de puntos vinculados con El Madrugador no es nueva. Aseguran otros diputados que cada vez que se ha debatido este asunto o bien ha llegado tarde por supuestos atascos, o directamente se ha levantado con cualquier excusa. Parece que Román no quiere llevarle la contraria a su buen amigo Beardo. Porque la cuestión de fondo es que ambos mantienen una bonita amistad que en ningún momento tratan de ocultar. Beardo, actual responsable del Patronato Provincial de Turismo, sustituyó en el cargo al propio Román. Las atenciones presupuestarias que el Patronato sigue teniendo con Chiclana podrían estar tras la ausencia del alcalde, que adujo problemas de agenda para asistir al pleno.

Otras teorías conspiranoicas incluso advierten de la mala relación de Román con la actual ejecutiva socialista. No hay que olvidar que en las últimas primarias los Romanes apoyaron la lista liderada por Javier Ruiz Arana y se desmarcaron de Ruiz Boix, a la postre reelegido, y del clan de Alcalá, del que forma parte el actual portavoz del PSOE en Diputación y alcalde de la localidad jandeña, Javier Pizarro. Hay quien ve en la actitud de Román un voto de castigo a Ruiz Boix, aunque la teoría más plausible es la que incide en su amistad con Beardo y hasta su cercanía con los actuales dirigentes del Cádiz CF.

En cuanto a Víctor Mora, su excusa es que tenía que asistir a una comisión del área económica del Ayuntamiento de Sanlúcar. Teniendo en cuenta que cobra como diputado no parece muy lógico que falte a un pleno por una reunión municipal. En los corrillos de la Diputación se apuntaba ayer que no conviene olvidar que Sanlúcar es otra de las localidades donde los actuales gestores del Cádiz tienen intereses deportivos.

La Línea, 100x100 ofendidos

Quienes no estaban para chanzas eran los diputados de La Línea 100x100. Por dejar las cuentas claras, hay que recordar el reparto de los escaños provinciales: el PP tiene 14 diputados, los mismos que el PSOE;La Línea 100x100 cuenta con dos e Izquierda Unida, uno. Al faltar tres votos socialistas, los linenses se marcharon del pleno para mostrar su desacuerdo con lo que dieron en denominar “un teatro”. Y es que fueron conscientes que ante la ausencia de los tres socialistas solo podían empatar, y entonces el voto de calidad de Almudena Martínez decantaría la balanza.

El monumental enfado de la formación con la presidenta lo hizo evidente el vicepresidente Javier Vidal. “No se han puesto todas la cartas bocarribas en este asunto. No es un tema en contra del Cádiz ni de los cadistas, es de transparencia”, dijo Vidal, apuntando a supuestas “llamadas” del presidente cadista a los portavoces para que “apoyaran que este punto saliera adelante”.

La noche del martes, la presidenta informó al resto de grupos que se iban a retirar del orden del día los puntos relativos a El Madrugador. Incluso, telefónicamente, se lo aseguró a su vicepresidente Vidal. Pero finalmente esto no se produjo. ¿Quién presionó a Martínez para que incumpliera su palabra?

Entre los diputados de una y otra bancada no existe ninguna duda que el destino final de El Madrugador será la cesión al Cádiz. Lo que no terminan de entender es por qué una infraestructura hasta ahora prácticamente intrascendente tome relevancia de piedra clave en el arco de medio punto que el Cádiz quiere construir con su proyecto Sportech en El Puerto de Santa María.

Eso sí, para celebrar su gol en la prórroga, Germán Beardo se marchó tras acabar el pleno a Estepona y asistió a pie de campo junto a los dirigentes cadistas al encuentro a puerta cerrada que los amarillos jugaron contra el Al Sadd. A falta de poder brindar con champán se conformó con un paquete de pipas.