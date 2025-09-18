Alerta amarilla este jueves en Jerez por 38º de máxima

El sol, que 'caldea' la calle Larga, pegará con más fuerza durante las primeras horas de la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este jueves 18 de septiembre el aviso amarillo en Jerez de la Frontera y su campiña por temperaturas máximas de 38 grados centígrados, según publica en su página web.

El aviso amarillo se mantendrá activo entre las 13:00 y las 19:59 horas de la tarde, un tramo horario en el que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse de manera constante y procurar que niños, personas mayores y quienes padecen problemas de salud permanezcan en espacios frescos o climatizados.

Esta situación de bochorno se mantendrá en Jerez y su zona rural hasta, al menos, el domingo día 21, en el que se espera una bajada de las temperaturas máximas hasta los 31º.

Las mínimas oscilarán en las próximas jornadas entre los 20º y los 19º, aunque el lunes día 22, bajarán hasta los 14º coincidiendo con la finalización de la estación del verano.

Las máximas ya rozaron este pasado miércoles los 38 grados centígrados pues la estación de la Agencia Estatal situada en el Aeropuerto de Jerez registró ayer un pico de 37,7º a las 17:00 horas de la tarde.

Además de en la campiña de Jerez, el aviso amarillo de Meteorología se activará hoy en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla en el mismo tramo horario de la tarde.

El verano de 2025 fue el más cálido de la serie histórica

La Agencia Estatal de Meteorología dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha hecho público en rueda de prensa su resumen climático del verano de 2025: el más cálido de la serie histórica y con carácter seco. También ha avanzado la tendencia para el trimestre compuesto por septiembre, octubre y noviembre, que componen el otoño meteorológico.

Temperaturas

El verano 2025 (periodo del 1 de junio al 31 de agosto) tuvo un carácter extremadamente cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 24,2 °C, valor que queda 2,1 °C por encima de la media de esta estación (periodo de referencia 1991-2020). Fue el verano más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, superando por 0,1 °C al verano de 2022, que era hasta ahora el más cálido.

El verano tuvo un carácter extremadamente cálido en toda la España peninsular salvo en el cuadrante noreste, donde fue predominantemente muy cálido. En Baleares y en Canarias resultó muy cálido en la mayoría de las zonas.

Las mayores anomalías de temperatura, de más de 3 °C con respecto al promedio normal, se observaron en zonas del interior peninsular, especialmente de Galicia y de las mesetas. Por meses, tanto junio como agosto tuvieron carácter extremadamente cálido. Ambos fueron los más cálidos de sus respectivas series; en el caso de agosto, empatando con el de 2024. Junio fue el mes más anómalamente cálido en España desde que hay registros, con 3.6 °C por encima de la media del período de referencia.

Olas de calor

A lo largo del verano se registraron tres olas de calor, dos en el ámbito de la Península y Baleares y una en Canarias. Las olas de calor peninsulares transcurrieron entre el 18 de junio y 4 de julio y entre el 3 y 18 de agosto. En el conjunto del verano se registraron 33 días bajo ola de calor. Es el segundo verano con mayor número de días, tras el de 2022, que tuvo 41 días.

De la primera ola de calor destacan su duración (17 días) y su extensión (40 provincias afectadas), lo que la convierte en la tercera ola de calor más larga y también la tercera más extensa desde, al menos, 1975. La segunda ola de calor fue una de las más importantes de las que se tiene constancia en España, pues fue la segunda más intensa, la segunda con mayor extensión y la cuarta más larga, con una anomalía de 4.2 °C, 42 provincias afectadas y 16 días de duración.

Las temperaturas más altas entre las estaciones principales correspondieron a Jerez de la Frontera/aeropuerto, con 45,8 °C y Morón de la Frontera, con 45,2 °C, ambas registradas el 17 de agosto. Murcia alcanzó 45,1 °C y Alcantarilla/base aérea, 45,0 °C, las dos el 18 de agosto.

En las estaciones principales de Jerez de la frontera/aeropuerto, Rota, Murcia/San Javier y Oviedo se observó la temperatura más alta desde el comienzo de sus respectivas series. Asimismo, en las estaciones principales de Castellón y Madrid/Getafe se registró la temperatura mínima más alta (la noche más cálida) desde el comienzo de las observaciones.