“Los indultos no sirven para dar más estabilidad”

Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), no rehúye pronunciarse sobre los posibles indultos a los condenados por el procés durante su primera entrevista tras ser reelegido para un tercer mandato como líder de la patronal gaditana. Tras la polémica suscitada por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, Sánchez Rojas es categórico en su rechazo a la medida de gracia, aunque insiste en que su pronunciamiento es a término personal.

–No tiene mucho que ver con Cádiz. ¿Pero la normalización de la economía también pasa por los indultos?

–Esperaba esta pregunta. No participo del apoyo a los indultos, igual que Antonio Garamendi (presidente de la CEOE), que tampoco los apoya. El que tiene boca se equivoca. Los que nos exponemos diariamente a ser portavoces podemos caer en errores. Las preguntas en condicional tienen mucho peligro. ¿Si pasara tal cosa y de tacón ocurriera otra, cree que vendría bien...? En estos temas las organizaciones patronales no nos pronunciamos como tales porque afectan a la opinión, a lo subjetivo. Como portavoz de los empresarios, no hablo. Como opinión personal, la mía es que si no hay manifestación de arrepentimiento y una declaración de voluntad de acatamiento al estado de derecho, a la Constitución, y a la estabilidad, que es lo que nos gusta a los empresarios, también Garamendi, yo no veo que eso sirva para nada.