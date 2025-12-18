Lidl aumenta su impacto en la provincia de Cádiz: crece el empleo directo a casi 500 trabajadores y su contribución al PIB

La cadena de supermercados Lidl contribuye a la generación de empleo en la provincia de Cádiz con una plantilla actual que ronda el medio millar de trabajadores, un crecimiento de más del 25% en el último ejercicio fiscal respecto a los datos de 2023. Son los datos que aporta el Informe de Impacto Corporativo de Lidl en España 2024, elaborado por la consultora independiente PwC que analiza la aportación económica y social de la compañía desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025. En Andalucía la compañía arroja cifras récords.

El informe se detiene también en la contribución al Producto Interior Bruto (PIB) provincial con una cifra superior a 135 millones de euros, lo que se traduce en el 0,51% (esto es un 4% de subida del impacto total). Hasta 23,8 millones de euros provienen de la aportación directa de la firma, un incremento del 14% respecto a 2023, mientras que los 112 millones de euros restantes se generan de manera indirecta e inducida gracias a la actividad de la compañía en la provincia.

En total, la huella laboral de la cadena ha crecido en más de un 5% en la provincia, para llegar a los 2.670 puestos vinculados (que incluye los indirectos e inducidos), una cifra que representa el 0,58% del empleo total gaditano.

Datos andaluces

Además de la contribución global de Lidl al PBI andaluz que se estima en el 1,05% y la notable participación en el empleo de la comunidad, con una plantilla conformada por 4.124 profesionales, el estudio de PwC se detiene en los datos exportadores que suponen un 11% del volumen total de comercio exterior del sector agroalimentario de Andalucía, con un valor de 1.688 millones, por encima de la actividad de Murcia (10%) o Extremadura (5%).

En la región Lidl ha abierto en el último año fiscal -de marzo de 2024 y a febrero de 2025- seis nuevos establecimientos: dos en Sevilla, dos en Granada, uno en Almería y otro en Málaga, además de la apertura de dos tiendas en la provincia granadina, con una generación de empleo que ronda los 200 puestos de trabajo.