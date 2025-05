Dos novedades para el Plan de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz

Los programas, líneas y convocatorias que conforman el Plan de Desarrollo a la Ciudadanía de la institución provincial de 2025 tendrán "un notable aumento presupuestario que muestra esta relevancia que queremos que tenga el deporte y la cultura en la vida de los ciudadanos”. Así lo han anunciado este jueves la presidenta Almudena Martínez, junto con el vicepresidente segundo, Javier Vidal; que está dando a conocer en la última semana distintos planes aprobados, como el de Cohesión Social o el de Carreteras.

El plan Incluye dos novedades de calado: un plan de adecuación y mejora de instalaciones y espacios deportivos, PAMIED, y el nacimiento de la Oficina de Grandes Eventos, que dispone de una partida de 4 millones de euros; esta reserva económica supone, casi, la mitad del presupuesto del Plan de Desarrollo a la Ciudadanía cuya cuantía global ronda los 8,8 millones de euros.

"Queremos llegar a todos los rincones de la provincia. Queremos que todos los gaditanos tengan los mismos servicios públicos, la misma oferta cultural y la misma oferta deportiva con independencia del lugar en el que vivan”. Con esas palabras ha resumido la presidenta de la Diputación esta planificación, que da cobertura económica a iniciativas culturales, gastronómicas y deportivas de los ayuntamientos y entidades locales autónomas; incentiva la participación en competiciones; premia a deportistas; fomenta actividades recreativas y hábitos de vida saludable a través de campañas escolares; además de sostener el desarrollo de diferentes circuitos deportivos, entre otras previsiones.

Almudena Martínez considera que “el deporte, la cultura y la educación son pilares esenciales de la provincia”, además de estimular e impulsar “actividad económica y empleo”. Razones que justifican, según ha explicado la presidenta de Diputación, la dotación presupuestaria que incluye dos planes para municipios y entidades locales autónomas, tres convocatorias de subvenciones, programas de promoción del deporte, campañas escolares, circuitos y la ya citada Oficina de Grandes Eventos.

La Oficina de Grandes Eventos propiciará el respaldo de Diputación a acontecimientos de primer nivel que suscitan un retorno económico sobre el territorio que supera ampliamente la inversión inicial asumida. El Gran Premio de Motociclismo, la Sail GP, el Circuito Hípico del Sol, el Concert Music Festival, Bahía Sound o el festival South son algunos de los hitos amparados por la Oficina. “Somos ya unos expertos en convocar estos grandes eventos y desarrollarlos y además tenemos los mejores escenarios que se puedan tener: los escenarios naturales de la provincia”, ha concluido la presidenta de la Diputación.

Planes para pequeños municipios en el deporte

Por otro lado, ya están abiertos los plazos de solicitud para el Plan Integral de Actividades de la Cultura, la Gastronomía y el Deporte -con una reserva presupuestaria de 1.516.000 euros- así como para el Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos, PAMIED, que dispone de 1.500.000 euros. El primero de ellos se destina a municipios con menos de 75.000 habitantes y entidades locales autónomas y comprende dos líneas de actuación: iniciativas que potencien el patrimonio histórico, gastronómico o cultural desarrolladas hasta el 30 de noviembre de 2025; y actividades que fomenten el deporte y la vida saludable. Las subvenciones se distribuirán en función de la población de la localidad, según tramos que oscilan entre los 28.000 y los 40.000 euros por ayuntamiento. En opinión de Javier Vidal estas ayudas “no solamente valen para mantener las tradiciones culturales de cada municipio, sino también son un atractivo turístico y un impulso económico para muchos municipios de nuestra provincia”.

El PAMIED se dirige a municipios con menos de 50.000 habitantes y entidades locales autónomas y permitirá sostener proyectos que se lleven a cabo hasta el 31 de diciembre. Las ayudas económicas, ponderadas según población, van de los 28.000 a los 47.000 euros. La presidenta ha afirmado que “al mejorar estas instalaciones, en definitiva lo que se hace es fomentar el deporte y la vida saludable”, mientras que Vidal ha explicado que unas buenas instalaciones redundan en un triple beneficio: posibilidad de mejores deportistas en el futuro, mayor “diversidad deportiva” y mayor probabilidad de “albergar grandes eventos deportivos”.

Promoción del deporte no profesional

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz ya se han publicado las bases de tres convocatorias de subvenciones para la promoción del deporte no profesional que suman un presupuesto de 1.410.000 euros. Esta cuantía supone un alza del 52 por ciento sobre el ejercicio de 2024. La citada inversión se desglosa en las ayudas a deportistas individuales, que compiten en pruebas regionales, nacionales o internacionales, cifradas en 100.000 euros; subvenciones a clubes deportivos federados no profesionales para ligas nacionales, que alcanzan los 810.000 euros; y un presupuesto de 500.000 euros para clubes y asociaciones organizadoras o participantes en competiciones federadas no profesionales de ámbito autonómico o nacional.

Las federaciones de varias disciplinas deportivas pueden emprender su calendario anual de competiciones gracias a los circuitos que financia Diputación. Este año, y gracias a esta cobertura, se desarrollan los circuitos de vela, ciclismo, triatlón, pádel, orientación, gimnasia rítmica, atletismo, ajedrez, tenis, natación y baloncesto.

El Plan de Desarrollo a la Ciudadanía contiene el programa que premia a deportistas destacados, en base a sus resultados en campeonatos nacionales, europeos o mundiales. Se nutre con 100.000 euros.

Junto a esta vertiente competitiva se le concede una importancia capital a los programas de promoción deportiva en edad escolar que fomentan la convivencia más que el resultado, con una clara vocación pedagógica y educativa: en este ámbito se encuentra la iniciativa de Baloncesto en la Sierra, la Copa Diputación de Escuelas de Fútbol -plenamente consolidada y que agrupa a más de un millar de niños y niñas-, o las campañas que fomentan hábitos saludables a través del arborismo, la vela, el deporte de superación o la actividad bici-educa y que permiten disfrutar a 5.000 escolares. Almudena Martínez ha afirmado que “promocionar, cómo no, el deporte a nivel escolar, es una obligación de cualquier administración que tenga competencias en esta materia y la Diputación de Cádiz siempre ha sido ejemplo de ello”.