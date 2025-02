"La orfandad de liderazgo político que tiene esta provincia es muy triste"

La provincia de Cádiz no termina de despegar por culpa, entre otras cosas, de su actual clase política. Así lo afirma tajante el socialista José María Román (Chiclana, 1958), uno de los cargos públicos con más experiencia que hay en el territorio gaditano tras más de 15 años como alcalde de la localidad chiclanera, muchos de ellos también como diputado provincial. Román echa en falta dirigentes de peso que sepan reivindicar en Madrid y en Sevilla las necesidades de Cádiz, al tiempo que demanda que los principales partidos políticos aparquen sus diferencias y consensúen un proyecto claro de provincia.

–¿Qué balance hace de la reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, con lo importante que es para un municipio tan turístico como Chiclana?

–Muy bueno. El destino Chiclana está funcionando muy bien. Somos el cuarto de España en rendimiento cama/día y estamos muy por encima de la media. Tenga en cuenta que de los ocho millones de pernoctaciones que hay en la provincia, una cuarta parte está en Chiclana. Seguimos creciendo, como demuestra el hecho de que hayamos llegado a los 220.000 ó 240.000 habitantes en verano. Aunque se construyan uno o dos hoteles más, no aspiramos a llegar a los 280.000. Es mejor mantener el nivel de gasto/día tan elevado que ahora tenemos y, en paralelo, seguir mejorando la seguridad, la limpieza y la oferta de museos, de cultura, de ocio y de turismo deportivo para asentarnos en el periodo que va de abril a finales de octubre. Ahora estamos trabajando en la franja de noviembre a marzo. Este invierno, por ejemplo, a través del Imserso hemos conseguido traer muchos clientes al hotel Las Dunas, lo que ha permitido que haya 90 trabajadores. Lo que hemos hecho en Fitur es mantener contactos con Noruega, Finlandia y Dinamarca para ampliar esos mercados, y también con otros operadores de larga estancia de Alemania. Buscamos promocionar nuestro destino y trabajar paquetes de estancias de 20 días o incluso más largas, como sucede con las vinculadas al golf. Sabemos que esto es un proyecto a varios años vista, pero no somos cortoplacistas. El Novo, por ejemplo, ha tardado 30 años en triunfar.

–¿Y qué balance hace de la gestión del Patronato Provincial de Turismo que usted dirigió hasta mediados de 2023 y que ahora está en manos del PP?

–El Patronato viene aplicando una política de continuidad con respecto a lo que nosotros veníamos haciendo, aunque con la diferencia de que ahora tiene mucho más presupuesto. Ahí está por ejemplo el tema de Tugasa, donde creo que quieren recuperar nuestra idea de acercar los hoteles a los residentes en esta provincia, para que disfruten de ellos los días en los que la Sierra no se llena. El Patronato necesita la colaboración de la Junta y que se potencien más vuelos, que es algo fundamental.

–El Patronato Provincial de Turismo depende de la Diputación, una institución en la que usted es diputado. A la vista de los rumores que han surgido en las últimas semanas, ¿ve opciones de una moción de censura que devuelva el gobierno provincial al PSOE?

–Pues sinceramente no creo que se produzca.

–¿No? Pues la dirección del PSOE de Cádiz está convencida de ello.

–Más que convencida yo diría que está muy necesitada de ello.

–¿Y en qué basa su pesimismo?

–Yo entiendo la posición legítima de La Línea 100x100 de extraer todos los recursos provinciales que pueda para su pueblo, pero creo que hay que mirar si eso es equilibrado. Y creo que en la Diputación lo que se ha puesto en marcha es una industria extractiva en la que lo único que se hace es sacar fondos, extraer recursos provinciales, para unos pocos. Lo único que interesa allí es ver quién tira más para lo suyo sin preocuparse de la provincia. Y es necesario más inteligencia y que haya un proyecto de provincia. Aparte de eso, hay que hablar bien las cosas, ponerle coherencia.

–¿A qué se refiere?

–Es que tengo entendido que lo que pide el alcalde de La Línea para firmar la moción de censura en la Diputación es que el Gobierno central le perdone la deuda a su Ayuntamiento (se habla de unos 120 millones de euros) y, bueno, yo tengo una deuda de 55 millones y me apunto al carro de que me la quiten a mí también. Y me imagino que lo mismo dirán Jerez, Puerto Real, Arcos... Por eso digo que hay que ponerle coherencia a todo esto. E, insisto, hace falta consensuar un proyecto claro de provincia que ahora no existe. Ahora sólo hay unos acuerdos puntuales para sacar dinero de la Diputación de forma inconexa, sin un planteamiento claro de provincia.

–¿Y qué es lo que propone usted?

–Yo creo que es preciso que los principales partidos políticos se reúnan, dialoguen y consensúen un proyecto técnico-político de provincia basado en la coherencia y que tenga una clave Bahía, una clave Sierra, una clave turística, etc. Eso ahora no existe, ahora todo se limita a repartirse el dinero y eso es decepcionante, porque demuestra el poco nivel de esta provincia. Y aparte de eso hacen falta dirigentes de peso que sepan reclamar las necesidades de esta provincia, algo que ahora no existe.

–Bueno, así llevamos toda la vida...

–Pues yo creo que no. Yo creo que la política antigua lograba cerrar acuerdos en aquellas denostadas mesas camillas que permitían que se consiguieran cosas. Y eso era posible porque esta provincia tenía entonces personas con voz y mando a las que se les escuchaba mucho. Pero hoy no, hoy hay una orfandad de liderazgo político en esta provincia que es muy triste. Para que Cádiz salga del furgón de cola se necesita consensuar un modelo de provincia y dirigentes que defiendan nuestras reivindicaciones em Madrid y en Sevilla, como teníamos antaño. Hacen falta líderes que propicien acuerdos que permitan a la provincia tener el peso que merece por población y por ubicación estratégica. Hoy hablan por nosotros terceras personas que no nos representan.

"El aeropuerto debe llamarse Jerez-Cádiz. Esa denominación es más potente que la de Jerez La Parra”

–¿Cuáles son, a su juicio, las principales reivindicaciones que tiene que plantear esta provincia?

–Creo que para que la provincia progrese y abandone el furgón de cola debemos crear un paquete de reivindicaciones. Por ejemplo, hay que reclamar el AVE. Y si es imposible que llegue hasta Cádiz por las razones que sean, porque la geografía no permite esa velocidad, pues que llegue a El Puerto, que está a media hora de 700.000 habitantes que viven en la Bahía. Pero el AVE tiene que llegar sí o sí. Y también hay que reclamar que se potencie el aeropuerto. Para eso es importante que pase a denominarse el aeropuerto de Jerez-Cádiz, que es un nombre mucho más potente que el de Jerez La Parra. Ahí está el aeropuerto de Granada-Jaén, que se llama así y es más atractivo. Y la Junta, que tantos incentivos da para Málaga y Sevilla, debe potenciar los vuelos a Jerez, que fue lo que intentamos hacer nosotros hace unos años. Mire el caso de Ryanair, que no desaparece de Santiago de Compostela y de Vigo porque allí sí se apuesta económicamente por esos destinos. Ahí también Cádiz se ha quedado descolgada. Antes estábamos bajo la influencia de Sevilla y ahora lo estamos bajo la influencia de Sevilla y Málaga. Y eso sucede porque aquí nadie ejerce mando en plaza para potenciar el desarrollo de la provincia.

–El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, decía recientemente en una entrevista que echaba de menos voces en el PSOE que reclamaran que el tercer carril en la autopista AP-4 llegara hasta Cádiz y no se quedara en Los Palacios.

–Totalmente de acuerdo. Hay que protestar, incluir esa obra en ese acuerdo por la provincia del que estoy hablando y en el que se incluyan las reivindicaciones al Estado y a la Junta. Yo lo de la llegada del AVE y la potenciación del aeropuerto ya se lo planteé en persona al ministro de Fomento cuando estuvo visitando las obras de Tres Caminos.

–Por cierto, ¿cuántos veranos complicados de tráfico nos quedan por delante en la comarca de la Bahía y en concreto en Chiclana hasta que esté concluido el nuevo nudo de Tres Caminos?

–Pues me han dicho que serían dos veranos complicados, el de este año y el de 2026. A ver si es verdad. Mientras tanto, he propuesto a la Junta que potencie una circulación alternativa a través de la carretera del Marquesado y la de Los Barrancos, pero no he recibido respuesta.

–Usted siempre ha sido un gran defensor del concepto Bahía de Cádiz. ¿Cómo ve la comarca? ¿Es partidario de eliminar la Mancomunidad? ¿Y veremos algún día constituida la Ciudad de la Bahía?

–Estamos encaminados a una Bahía con cuatro ciudades iguales, todas de 100.000 habitantes, como son Cádiz, San Fernando, El Puerto y Chiclana, y luego estaría Jerez. Ese es el marco sobre el que hay que plantear el futuro. Porque hoy en la ciudad de Cádiz se están planteandos juzgados y un hospital en base a unos planteamientos que se hicieron en los años 80 calculando unos datos demográficos que no se han producido. Hay que cambiar el planteamiento. En cuanto a la Mancomunidad, cuando alguien estos años ha propuesto diluirla por su evidente inutilidad yo siempre he defendido que esa llama debía seguir ahí por si se pueden mancomunar servicios para ahorrar costes. Por ejemplo, siempre he defendido que los procedimientos administrativos de cada ayuntamiento deberían ser los mismos. No es lógico que el coste de una licencia de obras sea diferente en cada municipio. Deberíamos ir primero a esa unificación y luego iríamos a por la Ciudad de la Bahía.